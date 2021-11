Výnosy O2 za třetí kvartál zpomalují, očekávají se výdaje do výstavby sítí 5G

Telekomunikační operátor O2 oznámil finanční výsledky za prvních devět měsíců a třetí čtvrtletí 2021. Zatímco se provozní výnosy za prvních devět měsíců meziročně zvýšily o 2,9 %, samostatně v třetím čtvrtletí růst zpomalil na 0,8 %. Rozvoj sítí 5G bude vyžadovat zvýšené výdaje do výstavby a provozu, jak na Slovensku, tak i v České republice.

Čistý zisk za třetí čtvrtletí meziročně vzrostl o 15 % na 1,91 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) za třetí čtvrtletí meziročně posílil o 6,9 % na 3,78 miliardy korun. Konsolidované výnosy za třetí čtvrtletí vzrostly o 0,7 % na 10,01 miliardy korun. Provozní náklady ve třetím čtvrtletí vzrostly o 2,1 % na 1,79 miliardy korun.

O2 CR ve zprávě k výsledkům uvedl, že provozní výnosy za třetí čtvrtletí v segmentu pevných linek v České republice meziročně vzrostly o 3,4 % na 3,03 miliardy korun. Provozní výnosy ze služeb spojených s mobilními telefony za třetí čtvrtletí v České republice meziročně stouply o 0,4 % na 5,07 miliardy korun. Provozní výnosy na Slovensku za období od července do září meziročně klesly o 3,2 % na 1,93 miliardy korun.

Zdroj: O2

Čistý zisk od ledna do září meziročně vzrostl o 12,9 % na 4,89 miliardy korun. Konsolidované kapitálové výdaje dosáhly v prvních devíti měsících roku celkem 1,99 miliardy korun, meziročně vzrostly o 44 %. "Zatímco se provozní výnosy za prvních devět měsíců meziročně zvýšily o 2,9 %, samostatně v třetím čtvrtletí růst zpomalil na 0,8 %," komentoval výsledky společnosti místopředseda představenstva a finanční ředitel O2 Czech Republic Tomáš Kouřil.

Rozvoj sítí 5G bude vyžadovat zvýšené výdaje do výstavby a provozu, jak na Slovensku, tak i v České republice, uvedla společnost ve zprávě. "S nástupem sítí 5G lidé razantně zvyšují svou mobilní datovou spotřebu – za prvních devět měsíců meziročně vzrostla o 67%. Zvýšili jsme proto rychlosti našich datově neomezených tarifů NEO, znásobili jsme objem dat u tarifů FREE a uvedli jsme novou nabídku pro naše mladé zákazníky v podobě neomezených tarifů O2 YOU," uvedl Jindřich Fremuth, generální ředitel a předseda představenstva O2 Czech Republic. "Podobný trend očekáváme v souvislosti s modernizací naší sítě i do budoucna," dodal.



Zdroj: O2, Reuters, Patria