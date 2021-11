Apple rozjede svůj elektromobil již v roce 2025

Vývoj vlastního vozu Applu se nazývá projekt Titan. Firma známá hlavně výrobou telefonů iPhone, tabletů iPad a počítačů Mac, začala pracovat na vlastním automobilu v roce 2014.Poptávka po elektromobilech prudce vzrostla, protože státy i zákazníci se stávají uvědomělejšími v otázce ochrany životního prostředí. To vyhnalo tržní hodnotu společností jako a Rivian vysoko nad hodnotu tradičních výrobců automobilů, kteří jsou na trhu desítky let."Otázkou je kdy, ne jestli," řekl analytik firmy Wedbush Dan Ives. Šance, že do roku 2025 představí svůj vlastní automobil je podle něj 60 až 65 procent.Podle Bloombergu jsou ovšem někteří lidé pracující na projektu skeptičtí k časovému harmonogramu. Společnost se ke zprávě odmítla vyjádřit.Agentura Reuters v prosinci uvedla, že stanovil za cíl zahájit v roce 2024 výrobu osobního automobilu, který by mohl mít vlastní průlomovou technologii baterií.