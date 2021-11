Inflace je klíčem pro sestavení portfolia na příští rok, domnívají se analytici

Akciové trhy dostávají další a další varování před inflačními tlaky a investoři přemýšlejí, jak nejlépe nastavit svá portfolia vůči potenciálnímu dopadu dlouhodobějšího růstu cen. Klíčové pro investory přitom je, kam až může inflace narůst.



Z rostoucích cen většinou těží cyklické akcie, ale od určitého bodu už i ty začnou pociťovat rostoucí tlak. Při pohledu na analýzu ročních výnosů upravených o inflaci od roku 1871 analytici poznamenávají, že při inflaci vyšší než 10 % je výkonnost akciového trhu záporná. Reálná aktiva, jako je zlato, nemovitosti a komodity, mají jako jediná vysokou pozitivní návratnost, když míra inflace přesáhne 5 %, zatímco výnosy z akcií mají tendenci být tlumené, říkají analytici.

Inflace ve výši 2 % až 3 % je podle tržního stratéga Fidelity International Carstena Roemhelda pro akciové trhy ideální. Podle něj inflace sice nedosáhne dvouciferných hodnot, ale mohla by zůstat nad úrovněmi, které tu byly posledních 10 let.



Takový scénář by byl dobrým znamením pro cyklické akcie. Podle stratégů UBS kombinace rostoucích výnosů dluhopisů a inflace se zpomalujícími ukazateli aktivity historicky prodlužuje vyšší výkonnost této skupiny, a to až do pozdních fází cyklu.



Tento mix také silně podporuje odraz defenzivních titulů, uvádí analytici UBS a nabádají investory, aby si udržovali vyvážený přístup. Mezi akciemi, které z inflace těží, doporučují chemický sektor, obchodníky s potravinami a energetiku. Také by z ní mohly těžit banky, ale zde budou další zisky záviset spíše na pohybu výnosů dluhopisů, dodávají analytici.

Až dosud akciové trhy považovaly obavy z inflace pouze za dočasné, ale podle Marka Behringa, vedoucího správy aktiv u Fuerst Fugger, se to myšlení může změnit. „Pokud bychom v polovině příštího roku zjistili, že centrální banky stále reagují velmi obezřetně a přitom ceny nadále dynamicky porostou, pak by bylo nutné toto myšlení změnit,“ říká.



„Ten nejlepší možný scénář není pro akcie příliš vzrušující, protože odpovídá mírnému růstem s nízkou inflací,“ říká Sylvain Goyon, stratég společnosti Oddo. „Naopak, přetrvávající vysoká inflace v prostředí s vysokým růstem, je spojena s negativní anualizovanou výkonností kolem -3,5 %. Pokud se inflace normalizuje, bude výkon opět kladný. Jinými slovy, inflace je klíčem pro příští rok.“



