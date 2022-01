SAB Finance a.s.: Prospekt akcií

SAB Finance a.s

IČ: 24717444



Česká národní banka schválila 10. ledna 2022 prospekt zaknihovaných akcií SAB Finance a.s. s nabytím právní moci ode dne 12. ledna 2022. Tento prospekt je připravený pro účely veřejné nabídky části akcií SAB Finance a.s. Akcie jsou přijaty k obchodování na trhu Standard Market organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s. Dokumenty jsou dostupné zde:

https://www.sab.cz/media/userfiles/IPO/SAB_Finance_prospekt%20akci%C3%AD%20%C4%8D.%202%20final.pdf a zde https://www.sab.cz/media/userfiles/IPO/schv%C3%A1len%C3%AD%20prospektu%20SAB_Finance_rozhodnuti_NPM.pdf



(komerční sdělení)