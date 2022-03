43 důvodů k poklesu na cestě nahoru

Ritholtz Wealth Management přišel s hezkým obrázkem, který ukazuje vývoj amerického akciového trhu po finanční krizi roku 2008. Na tom není nic originálního, ale v RWM si dali tu práci, že vyznačili i události, které měly, či měly mít negativní dopad na akciový trh. Za těch cca 12 let jsem jich napočítal 43. Hodnota indexu SPX je dnes ale ve srovnání s počátkem roku 2009 asi pětinásobná. Blíží se v USA recese?



Zmíněný graf vypadá následovně:



Zdroj:



Někdo by možná mohl tvrdit, že akciím se podařilo překonat všechny hrozby a obavy hlavně díky mohutné monetární stimulaci a záplavě likvidity. Takový argument lze na té nejjednodušší úrovni otestovat tak, že se podíváme na vývoj zisků obchodovaných firem a na vývoj valuačních násobků. Pokud by totiž příčinou růstu akcií byla pouze likvidita, viděli bychom stagnaci zisků a pětinásobný růst násobku cen a zisků PE. Jak to bylo ve skutečnosti?



Na počátku roku 2009 dosahovalo PE indexu SPX hodnot kolem deseti – ceny akcií byly asi na desetinásobku zisků očekávaných pro následujících 12 měsíců. Před současnou korekcí se PE pohybovalo až nad 22, tedy na více než dvojnásobku. Nyní se pohybuje něco nad 18. Celkově jsou akcie na zmíněném pětinásobku, takže růst ziskovosti musel stát za většinou růstu cen akcií. Ono současné PE by bylo navíc dobré posuzovat ne relativně ke dnu roku 2008/2009, ale nějakému standardu. S jeho výběrem si můžeme vyhrát, ale dejme nyní velmi zjednodušeně tomu, že se pohybuje kolem 16. vs. současných 18, žádný velký rozdíl.



Suma sumárum, měřeno od roku 2009 ke dnešku byl růst akciového trhu hodně „skutečný“ – tažený ziskovostí korporátního sektoru. Akcie dokázaly tedy onu dlouhou řadu obav překonat, či spíše ignorovat. Populární obavou a zábavou (ta podoba) se nyní na trzích stává recese. Přidává se mimo jiné BofA, která v následujícím grafu ukazuje vývoj reálných mezd v USA:



Zdroj: Twitter



Pointa grafu má být taková, že pokles reálných mezd věští podle historie recesi. Což může mít i svou fundamentální logiku. Zejména v USA, kde je podstatná část agregátní poptávky tvořena spotřebou domácností. Toto téma se tak může stát dalším červeným bodem na grafu, až jej bude RWM za čas obnovovat. Když už, tak bych se ale ohledně recesí a jejich pravděpodobností držel spíše výnosových křivek:



Zdroj: Twitter



Nevím, co se bude dál dít na trhu a v ekonomice, ale první graf vypovídá své, minimálně pro dlouhodobé investory. A na tu neustálou zábavu s obavou bychom možná měli být ve světě sebenaplňujících se proroctví opatrnější. Tu slepici a vejce tu máme obráceně.