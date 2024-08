Přišel čas snižování sazeb, prohlásil předseda Fedu Jerome Powell

Předseda amerického Fedu Jerome Powell dnes ve svém projevu prohlásil, že nastal čas, aby Federální rezervní systém snížil svou hlavní úrokovou sazbu, a potvrdil tak očekávání, že příští měsíc začne snižovat náklady na půjčky, a dal najevo svůj záměr zabránit dalšímu ochlazení na trhu práce.

„Nastal čas pro úpravu politiky,“ řekl Powell v textu projevu na výroční konferenci Fedu v Kansas City v Jackson Hole ve Wyomingu. „Směr vývoje je jasný a načasování a tempo snižování sazeb bude záviset na příchozích údajích, vývoji výhledu a rovnováze rizik.“

Šéf Fedu rovněž uznal nedávný pokrok v oblasti inflace, která se po zastavení poklesu na počátku roku v posledních měsících opět zmírnila: „Moje důvěra vzrostla, že inflace je na udržitelné cestě zpět ke 2 %,“ řekl s odkazem na inflační cíl centrální banky.

Obchodníci se swapy se ve svých predikcích celkového snížení sazeb, které předpokládají do konce roku 2024, drželi na úrovni přibližně 98 bazických bodů. Stabilní zůstaly také kurzy na snížení sazeb o čtvrt procentního bodu v září.

Ačkoli Powellova slova přinesla určitou jasnost pro finanční trhy v krátkodobém horizontu, nabídla jen málo vodítek ohledně toho, jak by Fed mohl postupovat po svém zářijovém zasedání. Přesto projev potvrdil, že Fed stojí na prahu klíčového bodu obratu ve svém dvouletém boji proti inflaci. Po většinu této doby se trh práce ukázal jako překvapivě stabilní, což dává úředníkům prostor k tomu, aby se vytrvale soustředili na snižování inflace směrem k 2% cíli centrální banky.

Na podporu tohoto cíle Fed poslední rok držel svou základní úrokovou sazbu v rozmezí 5,25-5,5 %, což je nejvyšší úroveň za více než dvě desetiletí, a podporoval tak náklady na půjčky v celé ekonomice. Avšak právě v době, kdy se inflace přiblížila svému cíli, se objevily trhliny na poli zaměstnanosti, což přimělo několik představitelů Fedu k obavám, že vysoké sazby nyní představují hrozbu pro pokračující sílu ekonomiky. Mezi varovné signály patřila neuspokojivá červencová zpráva o zaměstnanosti, která otřásla finančními trhy.

„Další ochlazení podmínek na trhu práce nevyhledáváme ani nevítáme.“ Powell a dodal, že zpomalení na trhu práce je „nepřehlédnutelné“.

Obrat v politice

Poté, co Fed se zpožděním zvýšil sazby v reakci na prudký nárůst inflace během pandemie Covid-19, Powellovy poznámky zdůrazňují snahu představitelů Fedu vyhnout se další politické chybě. Jejich úspěch či neúspěch rozhodne o tom, zda dojde k tzv. měkkému přistání, což je vzácný počin, kdy se podaří udusit prudký nárůst inflace, aniž by se ekonomika dostala do recese.

„Naším cílem bylo obnovit cenovou stabilitu a zároveň udržet silný trh práce a vyhnout se prudkému nárůstu nezaměstnanosti, který charakterizoval dřívější dezinflační epizody, kdy byla inflační očekávání hůře ukotvena,“ řekl Powell. „I když tento úkol není splněn, dosáhli jsme na cestě k tomuto výsledku značného pokroku.“

Na svém posledním zasedání v červenci se „drtivá většina“ představitelů Fedu domnívala, že pokud budou ekonomické údaje nadále přicházet podle očekávání, bude pravděpodobně vhodné snížit sazby v září. Inflace sice zůstává nad cílem Fedu, ale z maxima 7,1 % v roce 2022 výrazně ustoupila. Centrální bankou preferovaný ukazatel inflace, cenový index výdajů na osobní spotřebu, se v červnu oproti předchozímu roku zvýšil o 2,5 %.

Cesta vpřed

Powellovy komentáře budou pravděpodobně dobře přijaty Američany, kteří se potýkají s vysokými úrokovými sazbami spojenými s hypotékami, automobily, kreditními kartami a dalšími půjčkami. Investoři na příštím měnovém zasedání Fedu, které proběhne 17. a 18. září, všeobecně očekávají snížení sazeb o čtvrt procentního bodu.

Otázky ohledně dalšího postupu Fedu ale zůstávají a Powell neposkytl žádné další objasnění. Investoři tak zvažují, zda by další negativní zpráva o zaměstnanosti přiměla Fed k většímu než obvyklému snížení sazeb o 50 bazických bodů již v září. Další klíčovou otázkou je, jak by mohli tvůrci politiky postupovat s tempem a velikostí snižování sazeb v následujících měsících.

Powell uvedl, že Fed „udělá vše, co je v našich silách, abychom podpořili silný trh práce při dalším pokroku směrem k cenové stabilitě“.