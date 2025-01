Tengler: Celková Trumpova politika a další faktory by měly přinést růst bez inflačních tlaků

Na CNBC hovořili o tom, že podle některých názorů by mohla být nová cla největší brzdou americké ekonomiky v letošním roce. Nancy Tengler z Laffer Tengler Investments ale s takovým pohledem úplně nesouhlasí. Bude podle ní samozřejmě záležet na tom, jak konkrétně by politika Donalda Trumpa v této oblasti měla vypadat. V tuto chvíli přitom srovnání s jeho prvním funkčním obdobím neukazuje, že by mělo jít o výrazně negativní faktor.



Tengler uvedla, že když cla rostla v době „Trump 1.0“, šlo jen o mírný nárůst a inflace se během té doby v průměru pohybovala na 1,9 %. A „samotná cla nemusí nutně zvyšovat inflaci“ ani nyní. K tomu připomněla, že cla zvyšovala i předchozí vláda. Na akciovém trhu budou podle investorky nejdůležitější zisky obchodovaných společností. A zde hraje zase výraznou roli „boom produktivity, který pozorujeme během posledních pěti čtvrtletí.“ Tengler míní, že na americkém trhu je nyní zajímavý například či akcie banky .







Co když ale nyní vzrostou cla výrazně více než během prvního období? Investorka na tuto otázku odpověděla, že Trump podle ní cla používá zejména jako nástroj k vyjednávání a u každé země bude vývoj jiný. Na vývoj inflace pak podle ní bude mít vliv i to, že „Čína exportuje deflaci a ceny energií by na základě politiky nové vlády měly mířit dolů“. K tomu by se mohly přidat změny v daňovém systému a snížení míry regulace. Spolu s růstem produktivity by pak vše dohromady mohlo vést k poklesu inflačních tlaků. Přesněji řečeno k růstu ekonomiky nedoprovázenému vyššími inflačními tlaky. A ten „bude dobrý pro všechny“.



Ze sektorového pohledu je nyní investorka podle svých slov opatrná směrem ke zboží běžné spotřeby. Výjimkou je zde pouze Walmart. Vyhýbá se pak i akciím se „supervysokým dividendovými výnosem“, opak platí o růstových titulech. „Pokud se nacházíme v prostředí, kdy ekonomika zpomaluje, ale potom znovu zrychlí, pak chceme držet tituly, které budou z této opětovné akcelerace těžit.“ To podle expertky znamená zejména průmysl a technologie. Opak platí o výše zmíněném zboží krátkodobé spotřeby a také o zdravotnictví.



Graf od ukazuje vývoj čtvrtletních zisků a k tomu své predikce pro čtvrté čtvrtletí a také pohled konsenzu. k tomu dodává, že její predikce více odpovídají dlouhodobému průměru zaznamenanému mimo recese. Konsenzus je ohledně růstu zisků ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku opatrnější, místo reakcelerace čeká další pokles tempa růstu.





Zdroj: CNBC, X