Gundlach: Američané potřebují změnu v dluhové psychologii

Pro americkou ekonomiku nemusí být v kratším období tématem inflace, ale spíše recese. V rozhovoru s Davidem Rosenbergem to uvedl Jeffrey Gundlach, podle kterého může Fed na takovou situaci opět zareagovat monetární stimulací, která přinese další vlnu inflačních tlaků. Podle investora totiž Fed uvažuje stále stejným způsobem a nyní do něj mohou promlouvat i rostoucí úrokové náklady vládního dluhu.



Podle investora nemá s úrokovými náklady problém Japonsko, jehož poměr vládních dluhů k HDP je sice vyšší než v USA, ale sazby se drží výrazně níže. V USA došlo k jejich růstu a úrokové náklady představují významnou část celého vládního rozpočtu. Pokud by pak americká ekonomika setrvávala ve stavu, kdy se sazby budou držet „výš po delší dobu“, půjde o významné téma.



Gundlach zmínil, že i podle predikcí Rozpočtové kanceláře Kongresu CBO by mělo v následujících desetiletích dojít k výraznému růstu úrokových výdajů americké vlády. Tyto predikce přitom podle experta mohou být příliš optimistické. Mimo jiné pro to, že počítají s průměrnými sazbami na 3 %, ale tento průměr se nyní pohybuje už u 4 %. A průměrné rozpočtové deficity budou u 4 %, ale nyní dosahují více než 6 %. CBO navíc neodhaduje cykly, a tudíž ani recese, během nichž obvykle dochází k růstu míry vládního zadlužení.



Podle Gundlacha je na obrat v popsané dynamice potřeba úplné změny v psychologii Američanů tak, aby přestali kumulovat dluhy. Zavzpomínal, že když on získal první kreditní kartu, měl pocit, jako by „vstoupil mezi skutečné dospělé“. „Je to ale jen trik, jak se zadlužit.“ K tomu Gundlach dodal, že lidé nyní vylučují možnost restrukturalizace amerických vládních dluhů, ale v minulosti už došlo k tomu, že vláda udělala „něco, co nesměla.“



Příkladem uvedeného je podle investora nákup korporátních dluhopisů centrální bankou. „Ten je zakázán zákonem z roku 2013, ale Fed nákupy provedl. Nemusel to udělat ve velkém objemu, protože stačil i malý na to, aby se trhy přenastavily.“ Gundlach míní, že se neustále odkládají těžká rozhodnutí a příkladem je právě vývoj v oblasti zadlužení. Na závěr rozhovoru se Gundlach s Rosenbergem shodli na tom, že nyní sice většina investorů vnímá jako hlavní riziko opětovný růst inflace, podle nich by ale na této pozici měla být recese.

Zdroj: Youtube, Rosenberg Research