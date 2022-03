Saudi Aramco s dražší ropou zvýší svoje investice a v příštích letech také produkci

Ropná společnost Saudi Aramco, kterou vlastní saúdskoarabský stát, loni zdvojnásobila zisk. Firma zvýší investice a v příštích pěti letech také výrazně zvýší produkci. Saúdská Arábie by zvýšením produkce mohla pomoct snížit ceny energií, které jsou teď nejvyšší za 14 let.

Čistý zisk společnosti loni vzrostl na 110 miliard dolarů z částky 49 miliard dolarů o rok dříve. Kapitálové výdaje státem ovládané společnost pravděpodobně zvedne na 40 až 50 miliard dolarů v porovnání s 32 miliardami dolarů loni. Další růst investic čeká největší světový vývozce energií až do poloviny této dekády.

Aramco se tím odlišuje od mnoha svých konkurentů, kteří omezují produkci fosilních paliv, aby snížili uhlíkové emise.

Aramco ale předpokládá, že spotřeba ropy a plynu bude výrazná i během následujících desetiletí, a vzedmutí cen prý poukazuje na to, že je potřeba další průzkum ložisek. Kapacitu produkce ropy chce firma do roku 2027 zvednout na 13 milionů barelů ropy ze současných 12, což ji bude stát miliardy dolarů. Produkci plynu se do roku 2030 pokouší zvednout o více než polovinu.

Ceny energií v posledních měsících vzrostly, neboť poptávka převýšila nabídku ropy a plynu. Válka na Ukrajině a neochota spoléhat se na dodávky energií z Ruska pak zvýšily tlak na hledání dalších zdrojů energie. Krok Saudi Aramco proto zřejmě uvítají političtí vůdci, kteří se obávají dopadů vysokých cen energií.

Vývoj ropy Brent za poslední rok:

Saúdskou Arábii, která je největším producentem v Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC), minulý týden navštívil britský premiér Boris Johnson. Snažil se ji přesvědčit, aby v krátkodobém horizontu uvolnila více ropy na světové trhy.

Království ale čelí kritice za porušování lidských práv. Negativně se o něm psalo v souvislosti s jeho zapojením do konfliktu v sousedním Jemenu, s vraždou novináře Džamála Chášukdžího v roce 2018, s vězněním disidentů a s rozsáhlým udělováním trestů smrti. Opoziční labouristická strana proto britskou vládu obvinila, že se v zájmu vypořádání s energetickou krizí spojuje s diktátory.

Dividendu se firma rozhodla podržet beze změn. Dividenda je hlavním zdrojem příjmu saúdskoarabské vlády, která drží 98 procent akcií. Podle některých analytiků má ale firma velký prostor k jejímu zvýšení. Prognózovaný dividendový výplatní poměr je 3,3 procenta, což je méně než u velkých ropných firem v USA a v Evropě. Aramco ale alespoň vydá jednu bonusovou akcii na každých deset akcií ve vlastnictví akcionáře.

V neděli, kdy firma výsledky oznámila, titul v Rijádu rostl o 3,4 procenta a od konce roku 2021 je nahoře o 21 procent. K růstu akcií došlo i přesto, že Íránem podporovaní jemenští povstalečtí Hútíové za pomoci dronů a balistických střel zaútočili o víkendu na nejméně šest míst v Saúdské Arábii, včetně několika provozů Saudi Aramco.

Údery provozy firmy podle jejího CEO nezasáhly, napomohly ale spolu s nekončící válkou na Ukrajině k dalšími zvýšení tlaku na růst cen ropy. Oba hlavní ukazatele světových cen ropy, Brent a WTI, rostou dnes dopoledne o zhruba 3 procenta, Brent na více než 111 dolarů za barel.

Zdroje: ČTK, Bloomberg, patria.cz