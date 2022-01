PKN Orlen bude odebírat ropu od Saudi Aramco a koupí 144 čerpacích stanic MOL. Aramco koupí aktiva polské Lotos

Polská petrochemická skupina PKN Orlen chystá rozsáhlé změny v majetkové struktuře a prohloubení spolupráce se saúdskoarabskou společností Saudi Aramco. Na tiskové konferenci to dnes oznámil šéf PKN Orlen Daniel Obajtek. Saúdové koupí podíl v rafinerské součásti polské společnosti Lotos, se kterou se PKN Orlen spojí, a budou firmě PKN dlouhodobě dodávat ropu. Novým majitelem čerpacích stanic Lotosu se stane maďarská ropná a plynárenská společnost MOL. Akcie dnes ve Varšavě rostou o 3 %.





Polský podnik upřesnil, že čerpací stanice společnosti MOL v Maďarsku a na Slovensku přejdou do vlastnictví PKN Orlen. Tato firma jakožto vlastník české společnosti Unipetrol působí i na trhu čerpacích stanic v České republice.



Rozsáhlé majetkové změny přicházejí poté, co Evropská komise (EK) firmě PKN Orlen schválila akvizici Lotosu. Souhlas ale podmínila odprodejem části majetku, pro který teď fúzující firmy našly nové vlastníky, uvedla agentura Reuters. Jak firmu Lotos, tak firmu Orlen má pod kontrolou polský stát.



Obajtek řekl, že maďarská ropná a plynárenská společnost MOL od firmy Lotos odkoupí 417 čerpacích stanic za 610 milionů dolarů (13 miliard Kč). PKN Orlen pak zároveň koupí 144 čerpacích stanic, které v Maďarsku provozuje skupina MOL, a 41 čerpacích stanic na Slovensku. Zaplatí za ně zhruba 229 milionů eur (5,6 miliardy Kč). Obě transakci by měly být uzavřeny do 12 měsíců, uvedla maďarská firma. Podle listu Rzeczpospolita přichází v úvahu rovněž odkup dalších 100 objektů od společnosti MOL.



Orlen zároveň podepsal dlouhodobou smlouvu na odběr ropy v objemu 200.000 až 337.000 barelů denně od Saudi Aramco. Orlen už ze Saúdské Arábie ropu odebírá, další dostává z Ruska, ale také od firem, které těží v Severním moři, dále z Angoly a Nigérie.



PKN Orlen také za účelem analýzy, přípravy a realizace společných investic v petrochemickém sektoru podepsal smlouvu o spolupráci i s firmou Saudi Basic Industries. Mezi možnými oblastmi spolupráce by podle listu Rzeczpospolita měly být rozvojové projekty v Polsku a ve střední a východní Evropě, a to pro olefiny a deriváty, včetně aromatických derivátů.



"Dohoda s Orlenem umožní rozvoj petrochemického průmyslu v Polsku a v celém regionu střední a východní Evropy, zatímco dodávky ropy ze Saúdské Arábie zajistí významné posílení polského trhu," řekl zástupce generálního ředitele společnosti Saudi Aramco Muhammad Kahtání.



PKN Orlen sídlí v polském městě Plock a je od roku 2018 jediným vlastníkem českého petrochemického holdingu Orlen Unipetrol, do kterého patří i síť čerpacích stanic Benzina Orlen. V České republice Benzina provozuje 421 čerpacích stanic a s tržním podílem z maloobchodního prodeje pohonných hmot kolem 25 procent je dlouhodobým lídrem trhu.

Zdroj: ČTK, Patria