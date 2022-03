Lídři zemí EU budou jednat o ruském plynu, obraně i sankcích. Americká sněmovna reprezentantů podpořila zákaz dovozu paliv z Ruska

Lídři EU budou projednávat válku na Ukrajině a snížení energetické závislosti na Rusku. Americká Sněmovna reprezentantů podpořila zákaz dovozu ropy, zemního plynu a uhlí z Ruska. K ukončení odběru ruského plynu plynovodem Nord Stream 1 vyzvala také německá CDU/CSU. Premiér Petr Fiala i ministr zahraničí Jan Lipavský odsoudili ruský nálet na porodnici a dětská nemocnici v Mariupolu za válečný zločin.

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie dnes ve francouzském Versailles zahájí dvoudenní neformální jednání, jehož hlavním tématem bude válka na Ukrajině. Summit se bude věnovat posilování společné evropské obrany, snižování energetické závislosti na Rusku či další pomocí Kyjevu a ukrajinským uprchlíkům. Lídři by podle diplomatů měli vyzvat ke zvýšení výdajů na obranu, které pokryjí unijní fondy i národní rozpočty. V závěrečném prohlášení summitu by se také měl objevit závazek k postupnému odbourání závislosti na ruském plynu, ropě a uhlí. Členské země však nemají jednotný pohled na to, kdy a jak dodávky ruského plynu nahrazovat, proto se na toto téma čeká dlouhá debata. Někteří političtí vůdci chtějí otevřít i otázku snížení dopadů prudce zdražujících energií a pohonných hmot na obyvatele včetně možnosti zastropovat ceny.



Americká Sněmovna reprezentantů drtivou většinou schválila zákon zakazující dovoz ropy, zemního plynu a uhlí z Ruska. Jde o další reakci Spojených států na ruskou invazi na Ukrajinu. Už v úterý toto opatření vyhlásil americký prezident Biden a Sněmovna reprezentantů mu nyní dala podobu zákona, napsala agentura AP. Zákon jde ještě dál než zákaz vyhlášený Bidenem a vyzývá k přehodnocení statusu Ruska u Světové obchodní organizace (WTO) a připravuje půdu pro americké sankce na ruské představitele kvůli porušování lidských práv s cílem ekonomicky izolovat režim ruského prezidenta Vladimira Putina.



Opoziční konzervativní unie CDU/CSU vyzvala německou vládu, aby ukončila odběr ruského plynu plynovodem Nord Stream 1. Podle předsedy poslanecké frakce konzervativců Friedricha Merze by krok znamenal "novou kvalitu" protiruských sankcí, informovala dnes agentura DPA. Merz uvedl, že opatření je nezbytné vzhledem k "masivním válečným zločinům", kterých se Rusko na Ukrajině dopouští. "Jedná se o omezení dodávek plynu Spolkové republice Německo," řekl Merz s tím, že s ohledem na nastalou situaci to však Německo musí akceptovat.



Nálet, při kterém byla zasažena porodnice a dětská nemocnice v Mariupolu, nelze podle premiéra Fialy nazvat jinak než válečným zločinem. "Vladimir Putin zabíjí nevinné ženy a děti, což musí mít za důsledek jen hlubší mezinárodní izolaci Ruska," uvedl premiér. Gubernátor Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko zatím potvrdil 17 zraněných z řad ošetřujícího personálu. Nálet byl podle něj podniknut v době dohodnutého příměří, které mělo umožnit evakuaci civilistů. Úřady v první zprávě uvedly, že podle očitých svědků je zraněných a mrtvých zřejmě mnoho a že velmi vysoké jsou i škody.

Také podle šéfa české diplomacie nálet potvrdil, že ruský prezident je válečný zločinec. "Jsme svědky neskutečných zvěrstev páchaných ze strany ruských vojáků na ukrajinských občanech, včetně žen a dětí," uvedl Lipavský na sociální síti. Dodal, že ruská vláda porušuje lidská práva a mezinárodní normy a ponese důsledky. O situaci na Ukrajině Lipavský mluvil telefonicky s americkým ministrem zahraničí Blinkenem. Shodli se na nutnosti posílit kolektivní obranu Severoatlantické aliance a energetickou bezpečnost, uvedl šéf české diplomacie bez dalších podrobností.Zástupci ukrajinských úřadů v noci na dnešek informovali, že více měst je pod ruskou palbou. Gubernátor Sumské oblasti na severovýchodě země Dmytro Žyvyckyj podle ruskojazyčné verze britské BBC uvedl, že terčem ruských náletů se stala města Sumy a Ochtyrka. Žyvyckyj také řekl, že se opět otevře humanitární koridor, kterým civilisté budou moci opustit Sumy.