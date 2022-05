Rusko by mělo snížit těžbu ropy, aby dosáhlo lepší ceny, říká zástupce Lukoilu

Rusko by mělo snížit těžbu ropy o 20 až 30 procent zhruba na sedm až osm milionů barelů denně. Získalo by tak lepší cenu a surovinu by neprodávalo se slevou. V listu RBC to napsal viceprezident ruské společnosti Lukoil Leonid Fedun. Lukoil je druhý největší producent ropy v Rusku.

Západní sankce uvalené na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu zemi odřízly od globálního finančního systému. Produkce a prodej ruské ropy se tak ocitly pod tlakem, protože odběratelé se buď ruské ropě vyhýbají, anebo se snaží získat výhodnou cenu. Například Indie chce, aby mu Moskva slevila ropu pod 70 dolarů za barel, napsala na začátku května s odvoláním na své zdroje agentura Bloomberg.



Zástupci Evropské unie teď jednají o návrhu zakázat dodávky ruské ropy do unijních zemí po moři, výjimku mají mít dodávky sítí ropovodů. Přes ně ropu odebírá Maďarsko, Slovensko a Česká republika. Na tankerech proudí do Evropy kolem tří čtvrtin ropy dovážené z Ruska.



"Proč by mělo Rusko udržovat těžbu v objemu deset milionů barelů denně, když můžeme efektivněji spotřebovat a vyvézt sedm až osm milionů barelů denně, aniž by tím tratil státní rozpočet a domácí spotřeba?" napsal Fedun. Ten firmu Lukoil spoluzaložil v roce 1991 s Vagitem Alekperovem, který nyní ropný koncern vede.



"Co je lepší - prodat deset barelů ropy za 50 dolarů, nebo sedm barelů za 80 dolarů?" napsal Fedun. Vyzval i ke zvýšení investic do ruské flotily tankerů a poukázal na to, že sankce zvýšily náklady na pronájem lodí, uvedla agentura Reuters.



Napjatá globální nabídka ropy přispívá k růstu cen suroviny. Vzhledem k jednání zástupců EU ohledně embarga na ruskou ropu dnes ceny ropy vystoupily na více než dvouměsíční maximum. Tremínový kontrakt na ropu Brent s dodáním v červenci se na burze ICE kvůli unijnímu plánu za zastavení dovozu ruské ropy a rozvolnění proticovidových opatření v Číně vyhoupl nad 120 dolarů za barel, napsala agentura Bloomberg. Cena Brentu se tak ubírá k šestému měsíčnímu nárůst za sebou.

Vývoj ceny ropy Brent za posledních 6 měsíců:

Ruská Rosněfť mezitím vzhledem k rostoucím cenám komodity přislíbila rekordní dividendu. Někteří akcionáři ale mohou mít problém se k ní dostat, napsala agentura Bloomberg. Rosněfť navrhla vyplatit za druhé pololetí 2021 dividendu 23,63 RUB na akcii. Celoroční dividenda by se tak dostala na rekordní 41,66 RUB na akcii. Většinu získá ruský stát jakožto největší akcionář Rosněfti. Zahraniční akcionáři ale mohou mít s obdržením problémy. Ruské firmy musejí takto určené peníze pro investory či věřitele z takzvaně znepřátelených zemí převést na zvláštní bankovní účty v rublech. Převést peníze z těchto účtů, nebo je převést na jinou měnu, je ale možné jen se zvlášním povolením, říká ruská centrální banka.

Zdroje: ČTK, Bloomberg, Patria.cz