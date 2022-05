Rusko je o krok blíže k neschopnosti splácet, tabák schválil dividendu a futures rostou

Akcie sociálních sítí včera po výsledcích Snapu odepsaly více než 135 miliard dolarů na tržní hodnotě. Tabák schválil dividendu ve výši 1 310 Kč ze zisku roku 2021. Rusko je o krok blíže k potenciální neschopnosti splácet poté, co ministerstvo financí USA potvrdilo, že nechává vypršet klíčové zproštění sankcí. A Rusko mezitím těží z vývozu pšenice uprostřed zhoršující se potravinové krize.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,6 %, FTSE 100 +0,5 % a DAX +0,6 %.

Akcie sociálních sítí včera po výsledcích Snapu odepsaly více než 135 miliard dolarů na tržní hodnotě (psali jsme ZDE). ECB dnes zveřejní svůj Přehled finanční stability a Fed zápis ze svého posledního zasedání.



Valná hromada ČR schválila dividendu ve výši 1 310 Kč ze zisku roku 2021. Více ZDE.



Francouzská společnost TotalEnergies se dohodla s investičním fondem Global Infrastructure Partners (GIP) na koupi 50% podílu ve společnosti Clearway Energy Group, která je pátým největším hráčem na trhu s energií z obnovitelných zdrojů v USA. Za podíl zaplatí 1,6 miliardy USD a GIP také získá podíl 50 procent minus jedna akcie v divizi TotalEnergies vlastnící podíl ve firmě Corporation. Je to největší akvizice francouzské skupiny v oblasti obnovitelných zdrojů energie v USA.



Automobilová skupina Stellantis a jihokorejská firma Samsung plánují postavit v americkém státu Indiana závod na výrobu baterií za 2,5 miliardy dolarů. Továrna, u které se počítá se zahájením provozu v roce 2025, má mít počáteční roční výrobní kapacitu 23 gigawatthodin (GWh). V příštích několika letech se plánuje její zvýšení na 33 GWh. Investice by se mohla postupně zvýšit až na 3,1 miliardy dolarů.



Rusko je o krok blíže k potenciální neschopnosti splácet poté, co ministerstvo financí USA potvrdilo, že nechává vypršet klíčové zproštění sankcí cílené ve prospěch amerických investorů. Americké banky a jednotlivci tak od středy 12:01 newyorského času již nesmějí přijímat platby za dluhopisy od ruské vlády.



Miliardář George Soros varoval, že ruská invaze na Ukrajinu otřásla Evropou a mohla by být začátkem další světové války. Přeživší holocaustu maďarského původu se ve svém projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu zaměřil na vzestup „represivních režimů“ ruského prezidenta Vladimira Putina a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a označil obě země za „největší hrozbu pro otevřenou společnost“. Miliardář dále řekl, že Evropa je při jednání s Putinem v silnější pozici, než si myslí, a vyzval Evropu, aby využila svou vyjednávací sílu a poté uvalila „tučnou daň na dovoz plynu“.



Ruská válka proti Ukrajině, prohlubující globální potravinovou krizi, udělala z okupanta největšího vítěze obchodování s pšenicí. Válka znemožnila ukrajinský vývoz obilí po moři a odřízla tak klíčové dodávky. Narušení dopravy, završené horkým počasím a suchy, která poškozují úrodu pšenice v ostatních částech světa, poslalo ceny obilí na téměř rekordní maxima a v částech Středního východu a severní Afriky tak hrozí hladomor. Rusko naopak v dodávkách své pšenice pokračuje za nyní vyšší cenu, našlo ochotné kupce a těží v rostoucích výnosů. Globální ceny pšenice letos vzrostly o více než 50 % a podle odhadů zemědělského konzultanta SovEcon získal Kreml v letošní sezóně zatím 1,9 miliardy dolarů jen na příjmech z exportních daní pšenice.