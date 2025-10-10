Hledat v komentářích

Představenstvo Monety navrhne mimořádnou dividendu čtyři koruny

Představenstvo Monety navrhne mimořádnou dividendu čtyři koruny

10.10.2025 8:40
Autor: ČTK

Představenstvo Moneta Money Bank navrhne mimořádnou dividendu čtyři koruny na akcii, což představuje celkem dvě miliardy . O návrhu budou akcionáři hlasovat na valné hromadě 14. listopadu. Banka to uvedla na svém webu. Dubnová valná hromada Monety z loňského zisku banky schválila dividendu deset korun na akcii před zdaněním. Největším akcionářem Monety, která se obchoduje na pražské burze, je finanční skupina PPF.

Mimořádnou dividendu Moneta vyplatila také loni. Listopadová valná hromada tehdy rozhodla o vyplacení tří korun na akcii, což bylo dohromady 1,533 miliardy . Dividendu tehdy banka vyplatila z nerozděleného zisku minulých let, stejné to má být i letos. Ze zisku předchozího roku loni akcionáři dostali devět korun na akcii, tedy 4,6 miliardy korun.

Desetikorunová dividenda schválená na letošní dubnové valné hromadě představovala 88 procent konsolidovaného čistého zisku banky za loňský rok. Banka ji vyplatila 21. května. Konsolidovaný čistý zisk Moneta Money Bank se loni zvýšil o 11,7 procenta na 5,8 miliardy korun.

Moneta Money Bank je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze. Dnešní obchodování tam akcie Monety zakončily růstem o 0,58 procenta na 173,40 koruny. Skupina PPF dříve usilovala o spojení Monety se svou skupinou Air Bank, plán ale padl.

 

