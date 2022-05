Rusko se dále blíží platební neschopnosti. USA mu neprodloužily výjimku umožňující splátky dluhopisů

Spojené státy Rusku znemožnily další způsob, jak splácet závazky z mezinárodních dluhopisů, což by mohlo zemi přiblížit k platební neschopnosti. Americké ministerstvo financí oznámilo, že ukončí výjimku, která umožňovala americkým držitelům ruských dluhopisů přijímat platby. Rusko, které má jinak na splácení dluhů dostatek financí, už dalo najevo, že plánuje zpochybnit jakékoliv vyhlášení platební neschopnosti.



Nová pravidla se vztahují pouze na osoby v USA. Americké banky a jednotlivci nesmějí přijímat platby dluhopisů od ruské vlády od středečních 12:01 newyorského času, kdy končí sankční výjimka umožňující tok hotovosti. Vzhledem k roli amerických bank v globálním finančním systému se však Rusku ztíží realizace plateb i jinde, upozornil server BBC.



Ale ne všechny platby Američanům jsou po 25. květnu zablokovány. Podle ministerstva financí mají američtí investoři ještě čas do 30. června, aby divestovali aktiva finanční instituce Alfa-Bank, a do 1. července, aby divestovali aktiva diamantové společnosti Alrosa.



Pokud dojde k selhání při splácení dluhů, má Rusko až 30denní lhůtu na to, aby našlo řešení, jako tomu bylo na začátku května, kdy dodalo peníze investorům na poslední chvíli poté, co byly platby původně zablokovány. Celkově Rusko do konce roku 2022 dluží asi 1 miliardu dolarů v kuponových platbách, ale má spoustu hotovosti díky miliardám, které každý týden plynou z prodeje ropy, plynu a dalších komodit.



O pravděpodobnosti vypršení výjimky informovala již minulý týden americká ministryně financí Janet Yellen, přičemž tvrdila, že vždy měla být dočasná. Vypršení platnosti výjimky „určitě zvyšuje už tak vysoké šance na ruskou neschopnost splácet,“ řekl Hassan Malik, hlavní analytik u společnosti Loomis Sayles.



Předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin v reakci na rozhodnutí Washingtonu oznámil, že Rusko bude splácet svůj zahraniční dluh v rublech. "Na tuto výzvu má naše země řešení. Budeme platit v rublech," napsal na síti Telegram. Dodal, že Spojené státy si o zákazu plateb v dolarech rozhodly samy.



Pokud země nesplácí dluh v předem stanovených termínech nebo ve stanovených měnách, je to považováno za platební neschopnost. Pokud se finanční prostředky nedostanou k příjemcům spíše kvůli okolnostem než neschopnosti nebo neochoty platit, může jít pouze o technickou platební neschopnost. V případě nezaplacení v termínu je zpravidla ještě 30denní ochranná lhůta, ve které má dlužník možnost zaplatit.



Krátce před potvrzením ze strany ministerstva financí řekl Dennis Hranitzky, vedoucí pro státní spory v právní firmě Quinn Emanuel, že nechat vypršet platnost výjimky je „hluboce špatné politické rozhodnutí“ a ovlivní americké investory „bez dobrého důvodu“. "Chápu, že důvodem je, že neschopnost splácet zvýší tlak na Rusko," uvedl. „Bude ale další rána z prodlení vůbec patrná vedle toho, co již způsobují stávající sankce? Rusko již nemá přístup na západní kapitálové trhy.“



Přestože je tato změna v omezeních další překážkou pro zahraniční investory k získání plateb z dluhopisů, není zatím jasné, zda to bude stačit. Za prvé držitelé dluhopisů mimo USA mohou stále finanční prostředky získávat. A protože je podle ITI Capital, jedné z největších moskevských makléřských společností, většina držitelů ruských dluhopisů v Evropě, nezbylo by dost věřitelů, kteří by mohli ohlásit nesplácení. Práh pro neschopnost splácet je obvykle 25 % nesplacených dluhopisů.



Rusko čelí hrozbě platební neschopnosti od doby, kdy západní země proti němu zavedly rozsáhlé sankce za únorovou invazi na Ukrajinu. Země byla téměř odříznuta od globálního finančního systému a zhruba polovina z jejích zahraničních rezerv byla zmrazena. Navzdory řadě omezení se Rusku podařilo od invaze uhradit splátky ze sedmi dluhopisů.



Vláda amerického prezidenta Joea Bidena původně udělila ruské centrální bance ze sankcí výjimku, která jí umožňovala provádět platby držitelům dluhopisů prostřednictvím amerických a mezinárodních bank. Nyní však tato výjimka zanikla.



Rusko má do konce roku splatné závazky z mezinárodních dluhopisů v objemu téměř dvě miliardy USD. Nejbližší splátka se měla uskutečnit 27. května, Rusko ale již očekávalo, že výjimka bude ukončena, a proto minulý týden oznámilo, že peníze poslalo věřitelům předčasně. Další splátky se mají uskutečnit 23. a 24. června, kdy má Rusko zaplatit téměř 400 milionů USD.



Přestože je tato změna v omezeních další překážkou pro zahraniční investory k získání plateb z dluhopisů, není zatím jasné, zda to bude stačit. Za prvé držitelé dluhopisů mimo USA mohou stále finanční prostředky získávat. A protože je podle ITI Capital, jedné z největších moskevských makléřských společností, většina držitelů ruských dluhopisů v Evropě, nezbylo by dost věřitelů, kteří by mohli ohlásit nesplácení. Práh pro neschopnost splácet je obvykle 25 % nesplacených dluhopisů.



Ratingové agentury dříve hodnotily Rusko jako zemi, do které lze investovat. Od konfliktu na Ukrajině ale přestaly Rusko hodnotit. Moskva už dříve upozornila, že peníze na splátky má a že pokud bude Rusko označeno za zemi v platební neschopnosti, bude to pouze výsledek nátlakových opatření, která si vynutil Západ.



Rusko má v oběhu mezinárodní dluhopisy v objemu asi 40 miliard USD. Zhruba polovinu z nich drží zahraniční investoři.



Zdroj: Bloomberg, ČTK