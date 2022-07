Nejrychlejší silnice na světě

Vysokorychlostní silnice a dálnice umožňují rychlou přepravu zboží na velké vzdálenosti, čímž zvyšují produktivitu, snižují chudobu a přispívají k udržitelnému růstu celého hospodářství. Tvrdí to blog Mezinárodního měnového fondu a poukazuje na výsledky studií a průzkumů, které se zaměřují na kvalitu silniční sítě v jednotlivých zemích světa. Kde najdeme ty nejrychlejší silnice?



MMF sestavil vlastní měřítko založené na datech z Google Maps, které ukazuje na kvalitu silniční sítě. Konkrétně indikuje, jaká je průměrná rychlost mezi dvěma velkými městy vzdálenými minimálně 80 kilometrů (50 mil). Výsledky analýzy jsou shrnuty v následujícím grafu:





Nejrychlejší silnice tedy podle fondu nacházíme v zemích jako USA, Portugalsko, Saúdská Arábie či Kanada. Chudé země naopak obecně disponují horší kvalitou silniční sítě, tudíž se zde dá jezdit nižšími rychlostmi. Podle grafu se tak v řadě evropských zemí jezdí rychlostí 91 – 110 km za hodinu, ale například v Indii nebo některých východoafrických zemích jen 30 – 60 km za hodinu. Interaktivní mapa na stránkách MMF pak ukazuje, že v České republice to je asi 98 km za hodinu, ve Spojených státech 107 km za hodinu.



MMF ke své analýze dodává, že je těžké shrnout kvalitu silniční sítě do jednoho jediného ukazatele. Průměrná rychlost může být jednoduchá na interpretaci, ale zase neodráží třeba bezpečnost silnic nebo četnost, s jakou se objevují dopravní zácpy. A už vůbec neukazuje například na dostupnost alternativ ve formě železniční dopravy. V neposlední řadě pak kvalita silnic souvisí i s tím, jaký terén v dané zemi převažuje – někde je stavba kvalitních komunikací levnější, jinde nákladná.



MMF nicméně míní, že i jednoduché měřítko typu průměrné rychlosti může pomoci ve srovnání porovnatelných zemí a plánování investic do silniční sítě. Jak přitom bylo uvedeno, v ČR se průměrná rychlost podle interaktivního obrázku pohybuje kolem 98 km za hodinu. V Rakousku a Maďarsku je to 96 km za hodinu, v Německu 97 km za hodinu, v Polsku 92 km za hodinu. Výrazně nad těmito čísly figuruje v Evropě zmíněné Portugalsko a Francie.

Zdroj: Blog MMF