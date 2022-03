Nové technologie, web3 a zatím hodně nenaplněných slibů

Spoluzakladatel společnosti 645 Ventures Nnamdi Okike hovořil na Yahoo Finance o investicích do technologií. Podle něj „do systému proudí hodně kapitálu, což zvedá valuace“. To se projevuje například tím, že fondy rizikového kapitálu minulý rok investovaly dvojnásobek ve srovnání s rokem 2020. Jak to vše skončí?



Na tuto otázku expert odpověděl, že obvykle dochází k tomu, že to, co se děje na veřejných trzích, postupně ovlivní dění na trzích neveřejných. A u první skupiny aktiv nastal posun do pozdní fáze cyklu, kdy valuace začínají klesat. V neveřejné části trhu se tak střetává stále velký zájem kapitálu s tím, co se začíná projevovat na trzích veřejných, což vytváří „zajímavou situaci“.



„Domnívám se, že v určitý okamžik přijde obrat, protože je těžké udržet tak vysoké valuace a tempo, kterým přitéká kapitál,“ dodal Okike. Podle něj tak přijde korekce, ale je těžké předpovědět, kdy tomu tak bude. V roce 2021 přitom investoři financující firmy v jejich první fázi rozvoje byli schopni existovat díky silnému trhu IPO i díky fúzím a akvizicím. Tlaky na korekci tak budou zřejmě ještě nějakou dobu sílit, než se projeví i v této části trhu.







Okike zmínil, že jeho společnost používá pro vyhledávání atraktivních investic vlastní model a přístup. V portfoliu nyní drží firmy jako Fiscalnote, Goldbelly či Panther a drží se své strategie, která stojí na nákupu za rozumné ceny a orientaci na firmy, které mají jasný dlouhodobý plán. Na dotaz týkající se takzvaného web3 expert řekl, že „je tu hodně šumu“, s tím, že některé firmy nemají „reálný základ“.



Jde o systém, který by měl spočívat na blockchainu. Jeho hlavním rysem by měla být decentralizace. Okike podle svých slov investuje do společností, které jsou v této oblasti aktivní, a zejména do těch, které poskytují infrastruktury. Diskuse se následně opět stočila k web3. Expert odpovídal na to, zda není rozpor mezi tím, že tento systém bývá deklarován jako něco „demokratičtějšího“, na čem se může podílet a z čeho může profitovat více lidí. V praxi sem ale teče kapitál většinou přes několik málo velkých firem.



Okike míní, že na podobné kritice je něco pravdy. A sliby týkající se skutečné decentralizace a přínosů pro běžné lidi a malé firmy „ještě nebyly naplněny“. Objevují se ale výjimky. 645 Ventures sice stála stranou během první vlny rozvoje kryptoměn a souvisejících systémů, ale nyní je již investičně aktivní u firem, které mají dobrý dlouhodobý plán. „Hodně slibů, z velké části nenaplněných, ale celkově jsem optimistický ohledně směru, kam toto odvětví kráčí,“ dodal expert.



Zdroj: Yahoo Finance





