MMF: Světová ekonomika letos poroste o 3,2 procenta

Mezinárodní měnový fond (MMF) zlepšil odhad růstu globální ekonomiky na letošní rok. Ve svém podzimním výhledu očekává zvýšení HDP o 3,2 procenta, což je o 0,2 procentního bodu více než v červencové aktualizaci výhledu. Na příští rok MMF ponechal výhled beze změny a dál počítá s růstem o 3,1 procenta.
Ke zlepšení výhledu částečně přispělo snížení celních sazeb a ústup nejistoty, kterou v první polovině roku vyvolalo obchodní napětí mezi hlavními ekonomikami.
Růst v letošním roce tak zůstane pod průměrem let 2000 až 2019, který činí 3,7 procenta. Loni světová ekonomika vzrostla o 3,3 procenta. V dubnu měnový fond očekával, že kvůli vlivu cel a související nejistotě růst globální ekonomiky v letošním roce zpomalí na 2,8 procent.
Letošní rok se vyznačuje nestabilitou, hlavně kvůli změně obchodní politiky Spojených států a reakci ostatních ekonomik. V dubnovém výhledu MMF uvedl, že Spojené státy zavedly cla na úrovni, která nebyla posledních 100 let, protiopatření obchodních partnerů ale byla do té doby omezená. Pak ale následovaly různé dohody a úpravy cel, které snížily efektivní celní sazby z dubnových maxim zhruba na deset až 20 procent pro většinu zemí. Stále jsou ale daleko od úrovní roku 2024.
Nejistota ohledně obchodní politiky ale zůstává vysoká. Mezi obchodními partnery totiž neexistují jasné, transparentní a trvalé dohody, upozorňuje fond. Pozornost se začíná přesouvat od samotné výše cel k jejich dopadu na ceny, investice a spotřebu.
Výrazné zlepšení u ČR
MMF také výrazně zlepšil odhad růstu české ekonomiky na letošní i příští rok. HDP České republiky se podle něj zvýší letos o 2,3 procenta a v roce příštím o dvě procenta. V jarním výhledu měnový fond uváděl, že na letošní rok čeká růst o 1,6 procenta a na rok příští o 1,8 procenta. Loni česká ekonomika vykázala růst o 1,2 procenta.
Ve srovnání s dalšími zeměmi Visegrádské skupiny (V4) letos Česká republika podle nejnovějšího výhledu MMF poroste rychleji než ekonomiky Maďarska a Slovenska. V případě Slovenska počítá měnový fond s růstem o 0,9 procenta, u Maďarska pak o 0,6 procenta. To je méně, než fond čekal v dubnu. Polská ekonomika ale podle prognózy fondu vykáže růst o 3,2 procenta. V příštím roce bude Česko zaostávat i za Maďarskem, kde tempo růstu podle fondu zrychlí na 2,1 procenta. V Polsku naopak růst v příštím roce zpomalí na 3,1 procenta, zatímco slovenská ekonomika vzroste o 1,7 procenta, očekává MMF.
Měnový fond rovněž předpověděl, že meziroční růst spotřebitelských cen v České republice v letošním roce zrychlí na 2,5 procenta z loňského tempa 2,4 procenta. Na příští rok fond počítá se zvolněním inflace na 2,3 procenta. V jarní prognóze přitom fond počítal se zpomalením inflace v příštím roce až na dvě procenta.
Výhled růstu ve vyspělých ekonomikách MMF na letošní rok zvýšil o 0,1 procentního bodu. Letos tak HDP v této kategorii stoupne o 1,6 procenta a stejným tempem podle fondu poroste i příští rok. Ekonomika Spojených států letos podle odhadu měnového fondu vzroste o dvě procenta, příští rok by tempo růstu mohlo zrychlit na 2,1 procenta. Oba údaje jsou o 0,1 procentního bodu vyšší, než MMF předpovídal v červencové aktualizaci jarního výhledu.
Ekonomika eurozóny letos vykáže růst o 1,2 procenta a příští rok o 1,1 procenta, očekává fond. Zatímco letošní výhled je o 0,2 procentního bodu lepší, než MMF předpokládal v červenci, prognóza na příští rok je naopak o 0,1 procentního bodu horší.
Inflace by měla podle MMF dál zpomalovat. V letošním roce fond očekává globální průměr 4,2?procenta a v roce příštím zmírnění inflace na 3,7?procenta. Tento výhled se téměř neliší od předchozích odhadů, avšak mezi jednotlivými zeměmi a regiony přetrvávají výrazné rozdíly.