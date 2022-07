Summers: Abenomika relativním úspěchem, recese v USA není

Zesnulý Šinzó Abe byl znám i pro svou ekonomickou politiku, které se často říkalo abenomika. Na Bloombergu o ní hovořil Larry Summers, podle kterého šlo o pokus dostat japonskou ekonomiku z dlouhodobé stagnace a dezinflačních tlaků. Použity byly strukturální reformy a také fiskální a monetární stimulace. S jakým výsledkem?



Summers míní, že šlo o „radikálně expanzivní“ politiku, a to jak na fiskální, tak na monetární rovině. Strukturální reformy se mimo jiné zaměřovaly na trh práce a zvýšení participace ze strany žen. Ekonom míní, že celkově byla abenomika úspěchem – měřeno standardem předchozích pokusů o oživení japonského hospodářství. A zatímco „jde o nedokončenou misi“, ve srovnání s některými jinými pokusy o „makroekonomické reprogramování“ byl tento úspěšnější.



Následující graf ukazuje vývoj japonské ekonomické aktivity od počátku devadesátých let. Patrné je období dlouhodobé stagnace, po finanční krizi pak produkt prudce klesl a po několik let nedocházelo k jeho výraznějšímu růstu. V grafu je vyznačen bod, kdy se k moci dostal Abe, poté se ekonomická aktivita soustavně zvedala až do propadu ze začátku roku 2020:





Zdroj: Bloomberg, Youtube



Summers již delší dobu varuje před inflačními tlaky v americké ekonomice, kritizoval míru fiskální a monetární stimulace, která podle něj musela vést k vysoké inflaci. V rozhovoru ve vztahu k abenomice zmínil, že tato ekonomická politika může být v budoucnu analyzována v případě, že by se po současném období vysoké inflace americká a evropská ekonomika opět posunuly do předchozího stavu znatelných dezinflačních tlaků. Tedy do stavu, v němž je pro hospodářství problémem absorbovat zamýšlené úspory. Japonsko „bylo v určitém smyslu první zemí, které čelilo demografické výzvě a nadměrným úsporám,“ míní Summers.



Ohledně vývoje v americké ekonomice Summers uvedl, že podle posledních dat z trhu práce nic nenaznačuje, že by se USA posouvaly do recese. Možná se objevují známky polevující inflace, data ale neukazují, že by Fed měl nějak výrazně měnit kurz. Samotnou definicí recese je pak výraznější zhoršení situace na trhu práce. Podle ekonoma je přitom možné, že si USA prošly dvěma čtvrtletími klesajícího produktu, ale oficiálně by to podle něj právě kvůli silnému trhu práce nemělo být vyhlašováno jako recese. Ta může v následujícím roce či dvou přijít, ale „pravděpodobnost, že již začala, se nyní jeví menší než před pár týdny.“



Zdroj: Bloomberg, Youtube