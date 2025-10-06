Hledat v komentářích

PODCAST Týdenní výhled: Politické krize, růst AMD i záhadná Tesla

06.10.2025 16:34, aktualizováno: 6.10. 16:34
Autor: Research, Patria Finance

Aktualizováno
Americký shutdown, francouzská politická nejistota, první premiérka v Japonsku, povolební vyjednávání v Česku i obří kontrakt AMD s OpenAI. Události tohoto týdne rozebírá v podcastu Týdenní výhled analytik Patria Finance Branislav Soták a Gabriela Rainová.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct.

