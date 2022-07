V USA je unikátní recese, Fed možná už nemusí dělat tak moc

Častý host investičních diskusí a profesor financí na Whartonu Jeremy Siegel na CNBC hovořil o tom, že podle jeho názoru se americká ekonomika již nachází v recesi. Ta ale podle něj nebude nijak hluboká. Co experta vede k tomuto názoru?



Na pokles amerického hospodářství podle profesora ukazuje i to, že se v prostředí vyšší inflace dostaly výnosy desetiletých vládních dluhopisů pod 3 %. Podobné signály pak vysílají ceny komodit. Nicméně Siegel se domnívá, že recese nebude nijak hluboká. „Myslím, že se nacházíme v jedné z nejunikátnějších recesí, kdy se nezaměstnanost pohybuje na 3,6 % a trh práce je velmi silný,“ dodal profesor. K útlumu ekonomické aktivity totiž přispívá vysoká inflace, která snižuje reálné příjmy a kupní sílu domácností i v době silného pracovního trhu.







Diskuse se zúčastnil také další častý host CNBC Bob Doll, který je podle svých slov podobně jako Siegel přesvědčen, že recese bude jen mírná a oficiálně ani nemusí dojít k jejímu vyhlášení. Pro akcie pak bude klíčový vývoj zisků obchodovaných společností, odhady ziskovosti přitom začínají otáčet směrem dolů. Jejich postupný vývoj shrnuje následující graf od :



Zdroj: Twitter



Doll se domnívá, že investoři před sebou mají období vysoké volatility s „trochu nižší inflací a také trochu nižšími zisky“. Právě na ně bude pozornost upřena ve druhé polovině roku, méně to může platit o valuacích a poměrech cen k ziskům. „Nezapomínejme, že spotřebitelé mají stále asi 2 biliony dolarů nadměrných úspor,“ dodal investor, podle kterého tyto zdroje představují „polštář proti inflačnímu problému“. K tomu se přidává zmíněný silný trh práce.



Michael Darda z MKM Partners na CNBC tvrdil, že americká ekonomika zpomaluje, ale jde o žádoucí vývoj, protože dříve rostla příliš rychle. Připomněl, že oficiálně je recese vyhlašována na základě více indikátorů, než je pouze pokles HDP, nejlepším z nich pak může být vývoj na trhu práce. Samotná výše nezaměstnanosti přitom představuje zpožďující se indikátor, ale změna nezaměstnanosti je podle ekonoma „dokonalý souběžný indikátor“.







Darda následně poukázal na to, že inflační očekávání naznačují obrat v inflačních tlacích, což je velmi dobrá zpráva, protože obrat v inflaci by znamenal, že Fed „nemusí dělat tak moc“. Akciové trhy jsou pak podle ekonoma „atraktivní“, čas na opatrnost byl na počátku roku, když byli všichni optimističtí. K tomu Darda dodal, že během medvědího trhu akcie v průměru ztratí 30 %, doposud oslabily o 20 %. To znamená, že pokud nepřijde recese, mají akcie před sebou znatelné posílení. A jestliže se recese dostaví, většinu z „typické“ korekce již mají za sebou.



Zdroj: CNBC