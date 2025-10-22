Export z Japonska se vrátil k růstu navzdory pokračujícímu poklesu vývozu do USA

Export z Japonska se v září vrátil k růstu. Vyšší dodávky do Asie převážily nad pokračujícím poklesem vývozu do Spojených států, na který má negativní dopad celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to z dnešních údajů japonského ministerstva financí, informuje agentura AP.
Celkový japonský export se v září meziročně zvýšil o 4,2 procenta, vykázal tak první nárůst za pět měsíců. Vývoz do Asie vzrostl o 9,2 procenta, zatímco export do USA o 13,3 procenta klesl. Pokles tak zaznamenal už šestý měsíc za sebou.
Vývoz japonských automobilových produktů do USA se v září propadl o 24,2 procenta. Japonské automobilky, jako je , či Nissan, přitom patří mezi hlavní pilíře japonské ekonomiky, upozorňuje AP.
Spojené státy a Japonsko na konci července uzavřely obchodní dohodu, která na dovoz téměř veškerého japonského zboží do USA stanovuje 15procentní clo. Trumpova administrativa přitom už dříve zvýšila clo na dovoz japonských automobilů na 27,5 procenta a hrozila zavedením 25procentního cla na většinu ostatního japonského zboží. Clo na dovoz automobilů ale navzdory červencové dohodě zůstává výrazně vyšší než v minulosti, kdy činilo 2,5 procenta.
Analytik Takeši Minami ze společnosti Norinchukin Research Institute podle agentury Reuters uvedl, že vyhlídky japonského exportu zůstávají navzdory zářijovému oživení nepříznivé, protože vývoz do USA zůstane pod tlakem. "Dopad cel se ještě plně neprojevil," dodal.