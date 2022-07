Hyman: Inflace již pravděpodobně klesá, recese nepřichází bez inverze výnosové křivky

Není pochyb o tom, že Fed bude dál „tlačit“ až do chvíle, dokud nedosáhne nějakého pokroku při snižování inflace. Pro Bloomberg to uvedl šéf ISI Ed Hyman. Následně přemítal o tom, že během cyklu utahování monetární politiky se objevují tenze ve finančním systému a nyní je zřejmé, že ekonomika bude dál oslabovat.



Hyman se tedy domnívá, že Fed bude ve svém současném směru pokračovat, cílem je snížení inflace, ale tenze ve finančním systému mohou americkou centrální banku přimět k tomu, že po čase sníží skoky sazeb ze 75 bazických bodů na nižší hodnoty. „Na základě současných dat se dá usuzovat, že existuje dost velká pravděpodobnost, že inflace již klesá,“ dodal expert.



Hyman na pokles inflačních tlaků usuzuje mimo jiné z vývoje cen futures na některých energetických trzích. Podle něj se snižují i tržní inflační očekávání a ceny některých potravinových komodit. K tomu klesá schopnost maloobchodních prodejců zvyšovat prodejní ceny, a to i kvůli nadměrným zásobám. Hyman si tedy na jednu stranu nemyslí, že dojde k poklesu mezd, tlaky na růst cen by ale měly opadávat.





Expert dále uvedl, že příjmy domácností jsou sice nahlodávány vysokou inflací, ale „dokud budou příjmy, budou výdaje.“ K tomu podle něj platí, že americká ekonomika se nikdy nedostala do recese bez předchozí inverze výnosové křivky. Nyní se přitom výnosy dlouhodobějších dluhopisů nacházejí znatelně nad sazbami Fedu a výnosová křivka je „dost strmá“.



Americké hospodářství brzdila pandemie, na druhou stranu přišla mohutná fiskální a monetární stimulace a růst peněžní zásoby. „V takových situacích dochází k inflaci a zároveň k úzkým hrdlům ve vertikálách,“ dodal expert. Fed by si pak podle něj měl dávat pozor na to, aby přílišné utažení na straně peněžní nabídky nevyvolalo propad ekonomické aktivity. Protože „jak tvrdil Milton Friedman, Velká deprese byla vyvolána kontrakcí peněžní nabídky.“



Deutsche Bank v následujících dvou grafech ukazuje utahování finančních podmínek v americkém hospodářství a odhad pravděpodobnosti recese ve dvou scénářích. První odráží další utahování finančních podmínek, druhý stabilizaci:







Zdroj: Bloomberg, Youtube, Twitter