BoJ mění směr: Prodej ETF značí konec jedné éry japonské měnové politiky

Japonská centrální banka dnes podle očekávání ponechala svou základní úrokovou sazbu na 0,5 procenta. Rozhodla se však zahájit prodej rizikovějších aktiv, která v minulosti nakoupila. Učinila tak další krok v ústupu od mimořádně uvolněné měnové politiky, jejímž prostřednictvím se dlouho snažila podporovat domácí ekonomiku.
Banka uvedla, že se rozhodla prodávat své podíly v burzovně obchodovaných fondech (ETF) a realitních investičních fondech (REIT). Objem prodejů by měl v případě ETF činit kolem 330 miliard jenů (zhruba 46 miliard Kč) ročně a v případě REIT kolem pěti miliard jenů (zhruba 700 milionů Kč) ročně, uvedla banka v dnešní zprávě.
Japonská centrální banka loni v březnu ukončila mnohaleté období záporných úrokových sazeb, když svou základní sazbu zvýšila z minus 0,1 procenta do pásma nula až 0,1 procenta. Koncem července přikročila k dalšímu zvýšení sazby, a to na 0,25 procenta. Naposledy úroky zvýšila letos v lednu.
Pro zachování úrokových sazeb beze změny dnes hlasovalo sedm z devíti členů bankovní rady. Dva členové se vyslovili pro zvýšení základní sazby o čtvrt procentního bodu na 0,75 procenta. To podle analytiků signalizuje rostoucí tlak na zpřísňování měnové politiky uvnitř banky.
Další kroky japonské měnové autority by ale mohla komplikovat politická nejistota v zemi. Japonský premiér Šigeru Išiba se tento měsíc rozhodl odstoupit z funkce. Vyhověl tak rostoucímu tlaku, aby přijal zodpovědnost za neúspěch v červencových volbách do horní komory parlamentu. Išiba ve funkci strávil necelý rok, vládní koalice za tu dobu ztratila většinu v obou komorách parlamentu.