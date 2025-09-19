Hledat v komentářích

BoJ mění směr: Prodej ETF značí konec jedné éry japonské měnové politiky

BoJ mění směr: Prodej ETF značí konec jedné éry japonské měnové politiky

19.09.2025 9:01
Autor: ČTK

Japonská centrální banka dnes podle očekávání ponechala svou základní úrokovou sazbu na 0,5 procenta. Rozhodla se však zahájit prodej rizikovějších aktiv, která v minulosti nakoupila. Učinila tak další krok v ústupu od mimořádně uvolněné měnové politiky, jejímž prostřednictvím se dlouho snažila podporovat domácí ekonomiku.

Banka uvedla, že se rozhodla prodávat své podíly v burzovně obchodovaných fondech (ETF) a realitních investičních fondech (REIT). Objem prodejů by měl v případě ETF činit kolem 330 miliard jenů (zhruba 46 miliard Kč) ročně a v případě REIT kolem pěti miliard jenů (zhruba 700 milionů Kč) ročně, uvedla banka v dnešní zprávě.

Japonská centrální banka loni v březnu ukončila mnohaleté období záporných úrokových sazeb, když svou základní sazbu zvýšila z minus 0,1 procenta do pásma nula až 0,1 procenta. Koncem července přikročila k dalšímu zvýšení sazby, a to na 0,25 procenta. Naposledy úroky zvýšila letos v lednu.

Pro zachování úrokových sazeb beze změny dnes hlasovalo sedm z devíti členů bankovní rady. Dva členové se vyslovili pro zvýšení základní sazby o čtvrt procentního bodu na 0,75 procenta. To podle analytiků signalizuje rostoucí tlak na zpřísňování měnové politiky uvnitř banky.

Další kroky japonské měnové autority by ale mohla komplikovat politická nejistota v zemi. Japonský premiér Šigeru Išiba se tento měsíc rozhodl odstoupit z funkce. Vyhověl tak rostoucímu tlaku, aby přijal zodpovědnost za neúspěch v červencových volbách do horní komory parlamentu. Išiba ve funkci strávil necelý rok, vládní koalice za tu dobu ztratila většinu v obou komorách parlamentu.


    BOJ prodava ETF. AI bublina?
    19.09.2025 10:52

    To nevesti nic dobreho.
    Europa
