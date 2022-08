Sankey: Zisky ropných společností pravděpodobně na vrcholu

Jak poukazuje Bloomberg, zisky obchodovaných ropných společností v posledním čtvrtletí prudce vzrostly. Paul Sankey ze Sankey Research ale s ohledem na vývoj cen ropy tvrdí, že ziskovost je „pravděpodobně na vrcholu“.



Expert míní, že některé energetické akcie se dostaly pod tlak i kvůli obavám z recese. On sám se však domnívá, že vysoká tvorba hotovosti, současné ceny ropy a v neposlední řadě i vysoké rafinérské marže znamenají, že energetika zůstává „stále významně podhodnocená“. To, že její zisky se nyní dostaly na vrchol, je pak dáno vývojem poptávky a nabídky během druhého čtvrtletí letošního roku.







Podle experta se na trhu v posledních měsících střetla vysoká poptávka se strukturálními problémy na nabídkové straně trhu s energiemi. Nyní by ale mohlo přijít ekonomické ochlazení, které by snížilo poptávkové tlaky a vyvolalo pokles ziskových marží. Následující graf ukazuje vývoj ziskovosti velkých ropných společností obchodovaných na akciovém trhu:



Zdroj: Bloomberg, Youtube



Zveřejněné plány na odkupy od některých společností v sektoru pak podle Sankeyho ukazují na víru v dlouhodobě vyšší ziskovost. V celém odvětví je pak znát chronická slabost na nabídkové straně trhu a růst těžby je dosahován jen v několika málo zemích. Druhý graf srovnává výši investic velkých energetických firem s odkupy a dividendami:





Zdroj: Bloomberg, Youtube



Sankey byl na závěr tázán na příčiny současných cen ropy pohybujících se kolem 110 dolarů za barel. Podle svých slov souhlasí s názorem, podle kterého ceny nesouvisí s Ruskem. Ruská ropa totiž z globálního trhu nezmizela. Právě to, že „jsme neztratili téměř žádnou ruskou ropu“, je na současných cenách ropy podle experta nejvíce zarážející. K tomu se zvyšuje těžba v Libyi a pašuje se ropa z Íránu.



Zdroj: Bloomberg, Youtube