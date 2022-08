Atraktivní firmy s minimálním zadlužením a komodity již mají nejlepší za sebou, říká Mobius

Fed bude muset zvýšit sazby až nad současnou inflaci. To znamená, že sazby porostou ještě o hodně. Pro Bloomberg to uvedl Mark Mobius, který z uvedeného důvodu míní, že nejlépe si povedou aktiva, se kterými není spojeno žádné zadlužení. Dluhová zátěž totiž poroste s tím, jak se budou zvedat sazby. Co investor míní o dalším vývoji na trzích a v ekonomice?



Mobius věří v další posilování amerického dolaru. Dané by mělo být jednak samotným zvyšováním sazeb a pak nejistotou, která tento růst sazeb doprovází a otáčí tok kapitálu směrem k bezpečným přístavům. Tedy zejména k americké měně. „Kombinace vyšších sazeb a touhy po bezpečí znamená, že dolar bude silný, možná ještě silnější,“ upřesnil expert.



Mobius se specializuje na investice do rozvíjejících se zemí, v minulosti hovořil například o atraktivitě Indie. Nyní v souvislosti s vývojem americké a globální monetární politiky uvedl, že i pro rozvíjející se trhy platí zmíněné pravidlo, podle kterého je třeba se zaměřovat na společnosti s velmi nízkým zadlužením. Ty zároveň disponují podnikatelským modelem, který jim umožňuje zvedat ceny tak, aby eliminovaly vliv vysoké inflace.







Jak expert vidí vývoj v Číně? Zde bude podle něj hrát významnou roli realitní trh, na kterém operuje řada společností, které „jsou v podstatě v bankrotu“. V Číně je přitom s vývojem na nemovitostech silně provázán i spotřebitelský sentiment, protože lidé zde „spoří tak, že kupují reality.“ Pokud tedy jejich ceny klesají nebo stagnují, projeví se to i na poptávce spotřebitelů. Vláda se tak bude snažit ekonomiku stimulovat a zachraňovat společnosti v problémech, nebude to ale tak lehké jako v minulosti.



Investor tedy míní, že čínské hospodářství již neporoste tak rychle jako v minulosti. Příčinou jsou jednak vysoké dluhy, ale také to, že nyní jde o obrovskou ekonomiku, u které není tak jednoduché dosáhnout vyšších temp růstu. Vývoj v Číně se pak bude projevovat i na komoditním trhu. Tedy na útlumu poptávkové strany trhu. A expert není přesvědčen ani o tom, že další růst cen komodit by zajistila strana nabídková. Naopak se domnívá, že to nejlepší mají komodity za sebou, nyní již korigují včetně ropy.



Na závěr Mobius zmínil „hlubokou dichotomii“, která panuje v technologickém sektoru. Na jednu stranu tu totiž nacházíme neziskové firmy, které se dostávají do potíží, na stranu druhou velké silné společnosti, které mohou být podle investora zajímavé i ve světě vyšších sazeb.



Zdroj: Bloomberg