Vlády a nové technologie – hlavně nevybírat vítěze a poražené

Sam Palmisano stál v čele a na Bloombergu hovořil o nových technologiích a roli, kterou by na tomto poli měla hrát vláda. Řekl, že když pracoval v Japonsku, byla to právě tato země, která hrála významnou roli v technologickém pokroku. Nyní zmíněnou roli převzala Čína a investuje biliony dolarů do tohoto odvětví. „Chce předehnat západ“ a mimo jiné mít vedoucí pozici v polovodičích. Z toho je také vidět, že tématem technologií se prolíná politika.



Palmisano míní, že vlády často úplně nechápou, čeho je ve vývoji nových technologií třeba. Na druhou stranu ale míní, že investice do technologií jsou obrovské a firmy na západě nemusí mít dostatek zdrojů na to, aby se vyrovnaly těm čínským. Za nimi totiž stojí „suverénní stát“. „Není to, jako když si konkurují firmy v odvětví,“ dodal expert. Podle něj „tedy vláda má v odvětví svou roli, otázkou je, jakou.“



Historie podle Palmisana ukazuje, že pokud se vláda snaží vybírat „vítěze a poražené“, nemusí to fungovat a důvodů může být mnoho. Vhodné je ale „partnerství se soukromým sektorem“, které se vyhne zmíněnému vybírání, ale dovede posunout dopředu vývoj technologií. V této souvislosti pak expert zmínil i složité procedury a procesy schvalování, které podle něj vedou řadu lidí k tomu, že se přestanou snažit o změnu a posun technologií v určitých oblastech.







Ve Spojených státech jsou přitom podle experta v této oblasti mnohem flexibilnější jednotlivé státy než federální vláda. Vládám obecně expert radí, aby „využily lidí, kteří vědí, jak dosáhnout úspěchu.“ „Potřebujete lidi, kteří mají zkušenosti a technologiím rozumí,“ dodal. Vláda v USA je ale v této oblasti velmi „váhavá“, důvod Palmisano podle svých slov nezná.



K tématu „vlády a technologie“ pak Palmisano uvedl, že stabilita vlád a celkového prostředí je významným faktorem, který rozhoduje o investicích velkých technologických firem po celém světě. Obrovská investice do datového centra „samozřejmě neproběhne v zemi s nestabilní vládou“. Půjde do prostředí, „které je spolehlivé a predikovatelné.“



(Zdroj: Bloomberg)