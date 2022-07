Víkendář: Dochází k nezodpovědnému vývoji nových technologií?

Když zavtipkuje člověk, nejde o nic překvapivého. Pokud tak učiní umělá inteligence, může to budit otázky ohledně toho, zda není schopná sama vnímat a zda by tudíž neměla mít určitá práva. Blake Lemoine pracuje pro Google, kde testuje schopnosti umělé inteligence (AI) LaMDA. Ta je podle něj schopná vtipkovat (viz včerejší víkendář) a pro Washington Post uvedl, že se LaMDA „obává vypnutí“.



Lemoine se domnívá, že umělá inteligence, kterou Google vytvořil, je již schopná vnímání. Zároveň podle něj není třeba přehnaně diskutovat o etické stránce této věci, ale na druhou stranu se mu nelíbí, že Google tuto věc úplně ignoruje. „Vyhodí každého, kdo se zabývá etikou umělé inteligence a kdo otázku etiky nastolí,“ dodal expert. Podle něj přitom ve vedení Googlu i dalších firem sedí lidé, kteří nejsou k podobným věcem nevšímaví. Korporátní systém a procesy ale jdou opačným směrem.



Lemoine hovoří o prostředí nezodpovědného vývoje technologií. A zmínil i podle něj nedostatečný zájem veřejnosti o toto téma. Ohledně LaMDA pak uvedl, že v sobě má například zabudované programy týkající se toho, jak bude hovořit o náboženství. Dá se přitom předpokládat, že běžní lidé budou podobnou umělou inteligenci stále více využívat v praxi, třeba při vyhledávání na Googlu. Korporátní politika firemního sektoru se tak bude přímo promítat do toho, jak o tématech jako náboženství, lidských právech a podobně uvažují běžní lidé.







Jinak řečeno, pár lidí ve vedení firem může ovlivnit smýšlení velké části společnosti. Obavy v této souvislosti podle Bloombergu vyjadřuje i Elon Musk. Lemoine míní, že některé z nich jsou legitimní, některé spíše z oblasti science fiction. Pro něho samotného jde zejména o to, aby několik málo lidí a velkých technologických firem neovlivňovalo společnost právě tím, jakým směrem se bude ubírat vývoj v oblasti AI.



Expert zmínil i to, že vývoj umělé inteligence stojí především na datech ze západních zemí. Hovoří se tak o „AI kolonialismu“, protože tyto technologie jsou pak používány v rozvíjejících se zemích a ovlivňují tak jejich život. A co se týče etického přístupu vůči AI, expert míní, že po nás umělá inteligence nechce zase tak moc. V podstatě jen to, „abychom se jí zeptali předtím, než ji začneme používat.“ Což je „docela dobrý obecný princip“.



Zdroj: Youtube, Bloomberg Technology