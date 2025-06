Senát USA schválil zákon o stablecoinech označovaný za milník pro kryptoměny

Americký Senát v úterý schválil zákon, který vytváří regulační rámec pro kryptoměny vázané na americký dolar zvané stablecoiny. Návrh zákona označovaný jako GENIUS Act je považován za přelomový pro odvětví digitálních aktiv, uvedla agentura Reuters.



Návrh získal podporu od obou politických stran v Senátu, k většině republikánů se připojilo i několik demokratů. Schválen byl poměrem hlasů 63 ku 30. Nyní bude o zákonu jednat Sněmovna reprezentantů a pokud ho schválí, dostane ho k podpisu prezident Donald Trump.



"Je to významný milník," řekl partner advokátní kanceláře Mayer Brown Andrew Olmem, který v době Trumpova prvního funkčního období působil jako zástupce ředitele Národní ekonomické rady - prezidentova poradního orgánu, který pomáhá koordinovat hospodářskou politiku. "Poprvé zavádí regulační režim pro stablecoiny, rychle se rozvíjející finanční produkt a odvětví."



Stablecoin je druh kryptoměny, který má stálou, neboli stabilní hodnotu, protože je pevně navázaný na jiné aktivum, nejčastěji na americký dolar nebo jiné měny či komodity. Často stablecoiny využívají obchodníci s kryptoměnami k převodům mezi různými tokeny, aniž by museli přecházet zpět na klasické měny. Jejich používání v posledních letech rychle roste a jejich zastánci tvrdí, že by se mohly používat k okamžitému zasílání plateb.



Pokud bude návrh zákona podepsán, bude vyžadovat, aby jednotlivé tokeny byly kryty likvidními aktivy, jako jsou americké dolary a krátkodobé pokladniční poukázky. Emitenti také budou muset každý měsíc zveřejňovat složení svých rezerv.



Kryptoměnové odvětví už dlouho tlačí na zákonodárce, aby přijali legislativu stanovující pravidla pro digitální aktiva. Tvrdí, že jasný rámec by mohl umožnit širší využití stablecoinů. Tento sektor v loňských volbách do Kongresu vynaložil na podporu kandidátů nakloněných kryptoměnám více než 119 milionů USD (2,6 miliardy Kč) a snažil se toto téma podat jako nadstranické.



Sněmovna reprezentantů schválila návrh zákona o stablecoinech už v loňském roce. Senát, ve kterém v té době měli většinu demokraté, však návrh nepřijal, a ten tak zanikl.



Trump se snaží o rozsáhlou úpravu politiky zaměřenou na kryptoměny. Už v prezidentské kampani získal od tohoto odvětví finanční podporu. Šéf Trumpovy rady poradců pro digitální aktiva Bo Hines uvedl, že Bílý dům chce, aby byl zákon o stablecoinech schválen do srpna.



Sněmovna reprezentantů by však mohla přistoupit při schvalování k dalším změnám. Konference státních dozorových orgánů pro bankovnictví (CSBS) vyzvala k zásadním změnám, jejíchž cílem by bylo zmírnit rizika pro finanční stabilitu. CSBS sdružuje a zastupuje dozorové orgány pro banky a finanční instituce na úrovni jednotlivých států USA.