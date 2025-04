Provozovatelé evropských sítí navrhují rozdělení německého trhu s elektřinou na zóny

Provozovatelé evropských sítí navrhli rozdělení německého trhu s elektřinou na pět samostatných nabídkových zón s odůvodněním, že by to přineslo ekonomické výhody. ENTSO-E, zastřešující organizace provozovatelů přenosových soustav v Evropské unii, ve své pondělní zprávě uvedla, že rozdělení německo-lucemburského trhu s elektřinou na pět oblastí by mohlo přinést úspory ve výši až 339 milionů eur. To odpovídá přibližně 1 % systémových nákladů středoevropského regionu, uvádí se ve zprávě, citované agenturou Bloomberg.

V současné době se Německo skládá pouze z jedné nabídkové zóny, která umožňuje průmyslu na jihu přístup k výrobě energie na severu za nižší ceny. Zastánci rozdělení trhu tvrdí, že by se tím snížila úzká místa v rozvodné síti a poskytly by se lepší cenové signály pro budování obnovitelných zdrojů na jihu. Vláda i průmysl se obávají, že by to mohlo zvýšit ceny pro klíčová odvětví.

Zpráva sice neznamená, že by Německo muselo přijmout nějaká opatření, ale vytváří tlak na největší evropskou ekonomiku v době, kdy jsou ceny elektřiny v celé EU nestabilní. Připojené trhy, jako je Švédsko, si již dříve stěžovaly, že jediná německá nabídková zóna vytváří velké výkyvy na jejich vlastním trhu s elektřinou a odmítají dokončit nový elektrický kabel spojující obě země, dokud nedojde k reformě.



Nová německá vláda vedená blokem CDU/CSU Friedricha Merze a sociálními demokraty se ve své koaliční smlouvě zavázala zachovat jednotnou cenovou zónu pro elektřinu v zemi. Markus Söder, bavorský premiér za CSU, tento postoj minulý týden posílil, když v místním deníku Augsburger Allgemeine prohlásil, že Německo jej prosadí i přes obavy Evropské komise.

Think tank Energiewende uvedl, že zrušení jednotné cenové zóny pro elektřinu v Německu by mohlo snížit náklady na elektřinu pro většinu spotřebitelů a omezit deformace v provozu sítě.