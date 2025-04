Trump uvalil na Čínu celkové clo 104 procent. Evropská nabídka mu není dost dobrá

Cla na dovoz z Číny do Spojených států se od středy zvýší na 104 procent. Bílý dům tak naplňuje hrozbu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trump minulý týden představil rozsáhlá cla na zboží prakticky ze všech zemí. Na Čínu se rozhodl uvalit 34procentní poplatek, což celkové clo na dovoz z Číny do USA zvýšilo na 54 procent. Peking na Trumpův krok v pátek reagoval oznámením svého dodatečného 34procentního cla na veškerý dovoz ze Spojených států. V pondělí šéf Bílého domu pohrozil, že pokud Peking toto ohlášené clo nezruší, uvalí na Čínu od středy další clo ve výši 50 procent.

Podle agentury Reuters se dnes prezident rozhodl tuto hrozbu uskutečnit poté, co Čína do stanoveného termínu odvetné clo nezrušila. Trumpova mluvčí Karoline Leavittová dnes podle Reuters uvedla, že na Bílý dům se obrátilo téměř 70 zemí, které by chtěly zahájit jednání o nových clech. Dodala, že USA přistoupí k dohodám, pokud budou ve prospěch amerických pracovníků a budou řešit chronické obchodní deficity USA.

Evropská nabídka je Trumpovi málo

Trump dnes vyslal vzkaz také do Evropy. Nabídka Evropské unie na nastavení nulových cel u průmyslu a aut mu nestačí. Na otázku novináře Trump uvedl, že deficit dosahuje zhruba 350 miliard dolarů a on chce, aby Evropa v tomto rozsahu odebrala americké energie. Mluvčí Evropské komise dnes uvedl, že Evropská unie se chce stále vyhnout obchodní válce se Spojenými státy, a to navzdory tomu, že americká administrativa odmítla nabídku, kterou Brusel předložil.

Ropa Brent pod 60 dolary, USA blíž recesi

Cena americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) poprvé za čtyři roky uzavřela pod hranicí 60 dolarů za barel. Investoři mají obavy o poptávku po ropě právě kvůli obchodní válce rozpoutané americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Pod hranicí 60 dolarů tak uzavřela poprvé od dubna 2021. Cena severomořské ropy Brent se snížila o téměř 2,2 procenta a zakončila obchodování na 62,82 dolaru za barel.



Investoři se obávají, že cla prosazovaná americkým prezidentem Donaldem Trumpem by mohla stáhnout ekonomiku do recese, což by podkopalo poptávku po pohonných hmotách. Spojené státy vyjádřily ochotu o takzvaných recipročních clech s jednotlivými státy jednat. Zároveň ale prostřednictvím ministra financí Scotta Bessenta a poradce pro obchod Petera Navarra Bílý dům vyjádřil přesvědčení o přínosu cel a očekávání, že budou platit delší dobu.



Americká investiční banka v pondělí zvýšila pravděpodobnost hospodářské recese ve Spojených státech v příštích 12 měsících na 45 procent z dřívějších 35 procent. Spojené státy jsou největší ekonomikou a největším spotřebitelem ropy na světě.



Saúdská Arábie v neděli ohlásila výrazné snížení cen ropy pro asijské kupce. K poklesu cen ropy minulý týden přispěla také skupina OPEC+, která sdružuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem. Ta oznámila, že osm členských zemí se dohodlo na rychlejším zvyšování těžby ropy.

(Zdroj: Patria, čtk, Bloomberg, Reuters)