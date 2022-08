Medvědí trh i pro dluhopisy? Ukazateli světového dluhu schází jenom málo

Do medvědího trhu by mohly sklouznout také dluhopisy. Indexu Bloomberg Global Aggregate Index, který sleduje celkovou návratnost firemních a vládních dluhopisů investičního stupně, chybí procentní bod, aby na svoje vrcholy ztratil 20 procent. Nejnovější vlna výprodejů se přes trh s dluhem přehnala po sympoziu v Jackson Hole. Popálili se už mnozí investoři, kteří mylně sázeli na to, že centrální banky vezmou zpátečku a přestanou úrokové sazby zvyšovat tak rychle. V medvědím trhu nebyl trh s dluhopisy celou generaci, podotkla agentura Bloomberg.

Byla to právě zmíněná naděje na holubičí obrat, která trhy v červnu a červenci poháněla vzhůru. Po projevu předsedy americké centrální banky Jeroma Powella ale to ale pryč. Powellův jestřábí postoj způsobil, že tradeři nyní vidí větší než 65% šanci, že Fed za tři týdny zvedne sazby potřetí za sebou o 75 bazických bodů.

Investoři do dluhopisů teď stojí před dalším nebezpečím v podobě pátečních dat z amerického trhu práce a dat o inflaci, která přijdou na řadu za dva týdny.

Následující graf ukazuje, jak jestřábi z Jackson Hole poslali světové dluhopisy na cestu k pětinovému propadu vůči jejich vrcholům:

Současné období je pro investory mimořádně složité, protože akcie a dluhopisy letos dolů jedou v tandemu. Index globálních akcií MSCI ztratil letos 16 procent z pohledu celkové návratnosti. Ukazatel pro dluhopisy od Bloombergu od rekordního vrcholu z ledna 2021 do pondělka odepsal 19,3 procenta.

Raketově rostoucí cen energií, za kterými stojí ruská invaze na Ukrajinu i výstřelky v počasí, zřejmě způsobí, že cenové tlaky na celém světě zůstanou asi nadále zvýšené.

Britské a německé výnosy na dvouletých splatnostech, které jsou nejcitlivější na změny v měnové politice, vyrostou za srpen vůbec nejvíc v historii. Zde je možné hledat sázky na to, že britská a Evropská centrální banka budou pokračovat vy zvyšování výpůjčních nákladů.

Další tlak na ceny dluhopisů pravděpodobně přinese dlouhodobější snaha Fedu redukovat svoji bilanci. Fed začne v rámci programu vyfukování své rozvahy konečně odbourávat krátkodobější obligace, které začal hromadit před skoro třemi lety. Stát se tak má tento týden, přičemž limit pro tyto papíry a holding hypotečních cenných papírů, které nechá dojít do splatnosti, plánuje Fed zvednout na 60, respektive 35 miliard dolarů měsíčně. Největší pokles holdingu těchto Treasury bills by měl nastat v měsících září a říjen.

Hlavní ekonom společnosti Asset Management One v Tokiu Kozo Koide se přitom domnívá, že Powell může dostat sazby nakonec ještě výše, než je aktuální tržní nastavení.

“Vzhledem k prudkému růstu mezd nemůžete stabilizovat inflaci na zhruba dvou procentech, aniž byste nezvedli nezaměstnanost a nezpůsobili recesi, i když Fed to takto naplno říct nemůže,” domnívá se podle Bloombergu. Pokud se americká inflace stabilizuje na zhruba 3 procentech, půjdou sazby podle jeho odhadu nad 4,75 procenta za předpokladu, že centrální banka odhaduje potenciální růstové tempo očištěné o inflaci na zhruba 1,75 %.

Zdroj: Bloomberg