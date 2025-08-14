„Velký krásný zákon“ rozděluje Wall Street. Jak zobchodovat jeho možné vítěze i poražené?

Nový americký zákon, označovaný jako „velký krásný zákon“, přináší zásadní změny ve fiskální politice USA. Výrazné dopady se očekávají nejen v sektoru průmyslu a kybernetické bezpečnosti, ale i v energetice a zdravotnictví, které čelí tlaku na snižování úhrad. Jak na tomto nárhu zákona vydělat?
"Velký krásný zákon" vyvolal na Wall Street smíšené reakce, ale pro některé investory představuje plán pro novou fázi americké hospodářské politiky. Tento návrh zákona, který se vyznačuje rozsáhlými daňovými reformami a selektivními pobídkami, pravděpodobně zvýší federální deficit, což vyvolalo silnou kritiku a varování úvěrových agentur. Stratégové, které oslovila CNBC, se domnívají, že jde o více než jen další kolo stimulů a investoři jasně sázejí na sektory.
"Bod obratu"
Peter Andersen, zakladatel společnosti Andersen Capital Management, označuje návrh zákona za "otočný bod" a tvrdí, že USA "přecházejí od monetárních stimulů k fiskální síle". Vláda se odklání od spoléhání se na téměř nulové úrokové sazby Federálního rezervního systému a na nákupu dluhopisů k podpoře ekonomiky a místo toho se obrací k cíleným vládním výdajům. Andersen také uvedl, že infrastruktura je "nejzajímavějším aspektem" návrhu zákona pro národní bezpečnost - zahrnuje nejen "mosty a bomby", ale také firewally a bezpečnost dat.
"Velký krásný zákon" vyčleňuje zhruba 150 miliard dolarů na obranu s cílem posílit kapacitu tohoto sektoru, včetně financování dronů, vojenské infrastruktury a umělé inteligence. "Kybernetická bezpečnost bude novou linií národní moci," řekl Andersen. Jeho portfolio 14 vybraných akcií zahrnuje čtyři jména v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně Palo Alto a CyberArk, a společnost United Rentals, která se zabývá pronájmem zařízení klientům ve výrobním průmyslu.
Průmysl a technologie hrají roli
Také pro Tata Wai Toha, vedoucího portfoliové strategie ve společnosti RBC Wealth Management Asia, signalizuje tento návrh zákona "další fiskální supercyklus" – takový, který je postaven spíše na strukturální průmyslové politice než na krátkodobých stimulech. "Toto je více než jen přepracování infrastruktury. Je to restrukturalizace průmyslové politiky, jejímž jádrem je umělá inteligence, obrana, logistika a elektrifikace," řekl.
RBC má nadhodnocení u odvětví, která "kopou, staví, přepravují, pohánějí a chrání," včetně těžké elektrotechniky, infrastruktury, služeb v oblasti ropných polí, obrany a bank, o kterých se Toh domnívá, že budou těžit z rostoucí poptávky po úvěrech.
Podobně Robert Teeter, výkonný ředitel a hlavní investiční stratég společnosti Silvercrest Asset Management Group, uvedl, že průmyslová a energetická infrastruktura jsou okamžitými beneficienty tohoto návrhu zákona. "Je to jistě nový fiskální cyklus a nový fiskálně stimulační cyklus," řekl.
Návrh zákona posiluje daňová ustanovení určená k podnícení kapitálových investic do amerického průmyslu, jako je plné zahrnutí výzkumu a vývoje do nákladů a továrních struktur. Zdůraznil také, že technologický sektor by mohl mít prospěch z pobídek pro výzkum a vývoj a zvyšování produktivity, přičemž výhody se rozšíří od poskytovatelů hardwaru pro umělou inteligenci až k společnostem, které tuto technologii zavádějí. Jeho firma drží nadváhu v akciích i přes nedávnou volatilitu související s cly a upřednostňuje technologické, průmyslové a malé společnosti.
Příliš optimistické?
Ne všichni investoři se však domnívají, že návrh zákona předznamenává takovou pozitivní změnu. Cody Willard, generální ředitel společnosti CL Willard Capital Partners, je méně přesvědčen, že je návrh zákona sám o sobě transformačním katalyzátorem. "Myslím, že je to příliš optimistické," řekl manažer hedgeového fondu. "Je to spíše pokračování neustálých fiskálních výdajů a slibů o zlepšení infrastruktury ze strany vlády USA."
Zdá se, že administrativa má v úmyslu "prosadit to" velkými deficity a nižšími sazbami a tlačit USA do "stavu fiskální dominance, kdy měnová politika musí zůstat servilní vůči finančním potřebám ministerstva financí," řekl tržní stratég společnosti Sprott Asset Management Paul Wong.
Pravděpodobným výsledkem, tvrdí Wong, jsou negativní reálné výnosy, strukturální slabost dolaru a posun směrem k reálným aktivům. "Dlouhodobým vítězem jsou reálná aktiva, protože USD klesá. Dlouhodobé dluhopisy jsou nejvíce ohroženy," řekl. Reálná aktiva zahrnují zlato, ropu a nemovitosti.
Sprottova portfolia mají silnou pozici v drahých kovech – zlatě i stříbře – o kterých si firma myslí, že si v současném tržním prostředí budou vést i nadále dobře. Společnost také drží uran, měď a vzácné zeminy, aby zachytila geopolitické a energetické změny.
Sektory s negativním dopadem
Některé sektory však čelí jasným nevýhodám. Jednou z oblastí, kde jsou investoři podvážení, je čistá technologie. "Investoři, kteří se zaměřují na solární energii nebo větrnou energii, pravděpodobně nebudou ve výhodné pozici," řekl Andersen. Podobně Teeter uvedl, že tento sektor "přichází o mnoho legislativních výhod" a může v blízké době zaostávat za trhem.
Za prvé, nový zákon zpřísňuje podmínky pro získání daňových úlev na výrobu a investice do čisté energie a zavádí mnohem přísnější termíny, do kdy je možné na tyto úlevy dosáhnout. Kromě toho přináší přísná omezení týkající se tzv. „rizikových zahraničních subjektů“, což znamená, že projekty čisté energie nebudou mít nárok na podporu, pokud jsou vlastněny nebo významně podporovány firmami ze zemí, jako je Čína, Írán nebo Rusko.
Dále analytik RBC Toh uvedl, že nemocnice a sektor zdravotní péče čelí tlaku na snižování úhrad, tedy na nižší platby za poskytované služby od pojišťoven či státu.
Zdroj: CNBC