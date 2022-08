Inflační tlaky polevují a do akcií a dluhopisů se opět začíná vlévat hotovost

Investoři lijí hotovost zpět do akcií a dluhopisů poté, co jim data o americké inflaci dodala naději, že vrchol růstu cen je již za námi a že Fed brzy zastaví zvyšování úrokových sazeb a zvládne uřídit americkou ekonomiku mimo recesi, domnívají se stratégové .



Globální akciové fondy v týdnu do 10. srpna nabraly 7,1 miliardy dolarů, uvedli stratégové pod vedením Michaela Hartnetta v komentáři s odkazem na data EPFR Global. Americké akcie zaznamenaly příliv 11 miliard dolarů, největší za osm týdnů. Růstové fondy citlivé na sazby zaznamenaly největší příliv od prosince, finanční akcie přitahovaly hotovost již druhý týden v řadě po 18 týdnech odlivu, ukazují data. Globální dluhopisy zaznamenaly příliv 11,7 miliardy dolarů a jen 4,3 miliard dolarů bylo staženo zpět do hotovosti. Přírůstky zaznamenaly zejména americké akcie s velkou kapitalizací, s malou kapitalizací a hodnotové akcie. Mezi sektory zaznamenaly největší přílivy spotřebitelská sektor a technologie, zatímco největší odlivy materiály.



Rally na amerických akcií tento týden přidala na tempu. Index S&P 500 vyskočil téměř o 15 % z červnových minim, což je více než dvojnásobný růst oproti globálním akciím mimo USA za stejné období. Investoři, kteří dříve prchali z trhů kvůli hrozbě vyšších úrokových sazeb Fedu, nyní mají problém přehlížet zisky z odrazu na medvědím trhu.





Ochlazení inflace povzbudilo sázky, že Fed může přejít k méně agresivnímu zpřísňování měnové politiky a zvládnout tak měkké přistání ekonomiky. Dirk Steffen z řekl, že trh s americkými státními dluhopisy by se mohl po delším období volatility stabilizovat, což posílí výhled pro akcie. "V příštích několika čtvrtletích bychom mohli dosáhnout určité stabilizace na dluhopisovém trhu," řekl. „A to by pak bylo hnací silou pro růst akcií. Máme rádi americké trhy a máme rádi růst o něco více než před možná třemi měsíci.“





Přesto ukazatel tržního býka/medvěda tvořený zůstává na „maximálně medvědí hodnotě“ již devátý týden v řadě, napsali stratégové BofA a varovali, že může ještě nějakou dobu trvat, než spotřebitelské ceny klesnou zpět k cíli Fedu. Představitelé centrální banky zdůraznili, že jejich boj s inflací nebude krátký, což naznačuje, že tlak na akciové trhy tu bude přetrvávat. Stratégové tento týden také varovali před vysoce optimistickými doporučeními analytiků.



Evropa



Naproti tomu v Evropě pokračovaly odlivy z akciových fondů již 26. týden v řadě, a to v objemu 4,8 miliard dolarů. Přestože se benchmarkový akciový index Stoxx Europe 600 od červnového minima posunul nahoru, evropští stratégové uvedli, že pokud nedojde k oživení hospodářského růstu, tak se zřejmě přestane pohybovat směrem nahoru.



Je nepravděpodobné, že by růst na evropských akcií pokračoval, protože trvalé oživení na akciích vyžaduje dno makrocyklu a zrychlení tempa růstu, domnívá se . A brzdy růstu zůstávají značné kvůli faktorům, jako jsou přísné úvěrové podmínky a pravděpodobnost plynu na příděl v zimě, píší stratégové banky. Mezi proinflační rizika patří příměří ve válce na Ukrajině, prudké oživení růstu Číny a silnější růst USA, než se očekávalo.



Bank of America proto zůstává na evropských akcií negativní s výhledem téměř 12% poklesu pro Stoxx 600 do konce roku. Zvyšuje ale váhu farmaceutických akcií, u nich předpovídá po nedávném poklesu o 10 % lepší výkon do 1. čtvrtletí.



Zdroj: Bloomberg