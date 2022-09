Po nepříznivém roce by mohli evropští maloobchodníci představovat čerstvou příležitost

Akcie evropských maloobchodníků mohou po bídném roce brzy zažít úlevu. Alespoň dočasnou. Snahy vlád chránit spotřebitele před prudce rostoucími cenami energií by mohly být totiž oporou spotřebitelským výdajům, které klesly, a mohly by tak toto odvětví povzbudit v době, kdy to skutečně potřebuje.

Stoxx 600 Retail Index má letos nejhorší výkon ze všech podskupin širšího indexu Stoxx 600. Spirála inflace měla dopad na výdaje a navýšila vstupní náklady, načež index evropských maloobchodníků klesl za letošní rok o 38 %. Stratég Liberum Joachim Klement očekává, že z opatření, která minulý týden oznámila Velká Británie k zastropování účtů za energie, budou těžit volnočasové akcie a spotřebitelské akcie. A zdá se, že i další vlády by mohly příklad Spojeného království následovat.

Dopad jakýchkoli dobrých zpráv pro tento sektor by pravděpodobně zesílil v důsledku vysokých krátkých pozic. a Ocado patří mezi nejvíce shortované akcie na indexu FTSE 100, zatímco je jednou z nejvíce shortovaných akcií na indexu Stoxx 600, uvádí IHS Markit. Podle srpnového průzkumu správců fondu jsou evropští investoři na maloobchodnících z 23 % podvážení. Přitom už je v cenách promítnuto spoustu špatných zpráv - sektor se vůči širšímu trhu obchoduje s prémií pouhých 13 %, což značí významný pokles z vrcholu 56 % v loňském roce i z 15letého průměru 20 %.





„Jakkoli medvědí jsme byli ohledně sektoru spotřeby ve Spojeném království před týdnem, nyní bychom měli být pravděpodobně méně medvědí,“ říká Toby Clothier, vedoucí globálního týmu stratégů ve společnosti Mirabaud Equity Research. Opatření Spojeného království na ochranu Britů proti prudce rostoucím účtům za energii jsou „v podstatě přímou injekcí hotovosti do kapes britských spotřebitelů“. Tento týden představuje pro tuto tezi velký test. Vyjdou totiž výsledky společností, jako je Ocado, Inditex a a řady menších britských maloobchodníků.





Přesto je třeba mít na paměti, že tento sektor stále čelí velkým problémům. Podle analytiků krize životních nákladů teprve začala kvůli prudce rostoucím nákladům a nižším spotřebitelským výdajům. Jsou proto u celé skupiny opatrní, s výjimkou Inditexu, o kterém říkají, že je strukturálně nejlépe vybaven k překonání nadcházejících výzev, a Moonpigu, který je méně citlivý na pokles marží. právě snížila doporučení u na „sell“ a začala pokrývat rovněž s doporučením „sell“. Inditex také preferuje.

Název P/E příští rok Potenciální výnos % mezinárodních shortů na free floatu 15,3 25% 22,7% Zalando 33,3 75% 11,4% 9 7% 11,0% Asos 13,3 87% 10,5% Ocado nedostupné 56% 11,2% Inditex 16,1 32% 1,9% AB Foods 10,8 31% 1,9% 11 20% 1,6% Stoxx 600 Retail 13,2 35% nedostupné

Zdroj: Bloomberg