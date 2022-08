Meme akcie nejsou o investování, ale o jiné planetě

James Stewart z The hovořil na CNBC o tom, že řada lidí včetně něj nepochopila, o čem jsou takzvané meme akcie. Ty bývají předmětem zájmu retailových investorů organizovaných na sociálních sítích a expert si podle svých slov doposud myslel, že za tím vším alespoň částečně stojí nějaká racionální investiční strategie. Jak a proč svůj názor změnil?



Steward se podle svých slov nyní domnívá, že u meme akcií nejde vůbec o investování, ale prostě jen o zábavu. Podobně jako třeba šachy, i když u meme akcií podle něj není třeba tolik dovedností jako u této hry. Stewartovi studenti mu přitom vysvětlovali, že u těchto akcií je důležité pohybovat se na sociálních sítích a internetu, významným faktorem pak je gambling. Následující graf ukazuje vývoj cen populárních meme akcií:





Zdroj: CNBC



Studenti také expertovi vysvětlovali, že meme akcie jsou pro ně zajímavé i proto, že jejich nákup a spojené aktivity na sociálních sítích jsou druhem výsměchu „establišmentu“. Pro tradiční investory, kteří například roky sledují a analyzují investice Warrena Buffetta, pak může být dění kolem meme akcií „znervózňující“. Na CNBC se krátce diskutovalo o rally, kterou by v této oblasti mohl či měl hrát regulátor akciových trhů. Steward k tomu ale uvedl, že lidé pohybující se kolem meme akcií nezaregistrují ani to, když některá z firem zveřejní své výsledky.

„Jsou z jiné planety... neví ani, co je PE,“ pokračoval expert. Někteří se ale podle něj začínají učit, o čem investování skutečně je, a „že to není jen o gamblingu“. Celé dění kolem meme akcií by pak teoreticky mohlo nahlodávat teorii efektivního trhu, ale podle Stewarta nejde zase o tak významnou věc a nezahrnuje tolik lidí.



Zdroj: CNBC