Inflace a dvě nerovnováhy v americké ekonomice

Na straně ekonomické aktivity si americké hospodářství vede stále dobře, rozhodující je ale nyní inflační vývoj. Pro Bloomberg to uvedl šéf společnosti ISI Ed Hyman. Podle něj se výše uvedené dá odvodit například z průzkumu retailového trhu, který jeho společnost provádí. Růst nyní „míří k 1 %“, inflace podle experta pravděpodobně zpomaluje, vliv má mimo jiné i pokles cen ojetých vozů. Nejdůležitějším faktorem na straně inflace jsou ale mzdy. Jak vidí Hyman vývoj v této oblasti?



Ekonom poukázal na utažené podmínky na trhu práce, zároveň ale průzkumy ukazují na velkou míru obav ředitelů společností a asi 80 % tázaných zaměstnanců hovořilo o obavách ze ztráty pracovního místa. Hyman k tomu podotkl, že takovou kombinaci lze těžko vysvětlit. Každopádně mzdové tlaky podle experta začaly polevovat a to je pozitivní zpráva i co se týče dalšího vývoje inflace, která ochlazuje spolu s tím, jak slábne ekonomická aktivita.



Bob Prince z vedení ISI k uvedenému dodal, že finanční trhy v současnosti počítají s poklesem inflace na 2,5 %, jádrová inflace se přitom pohybuje u 6 %, takže mezera mezi aktuálním stavem a očekáváními je vysoká. Prince míní, že v americké ekonomice lze nyní pozorovat nerovnováhu mezi nominálními výdaji a „kapacitou práce“. Výdaje a příjmy totiž rostou asi o 10 %, nabídka ale může podle experta růst jen asi o 4 %, a to implikuje inflaci ve výši 6 %. Na její pokles je tedy nutné odpovídající snížení tempa růstu nominálních výdajů.



Druhou nerovnováhu Prince vidí v poměru růstu příjmů k výnosům dluhopisů. Ten totiž momentálně dosahuje také příliš vysokých úrovní a tyto dvě nerovnováhy je podle ekonoma nutné korigovat, aby došlo ke snížení inflace. Jinak řečeno, musí se snížit dostupnost úvěrů, která je vysoká kvůli poměru příjmů k sazbám. A musí se snížit poměr výdajů k produkční kapacitě ekonomiky. Dosažení rovnováhy by mělo podle experta zajistit další utahování monetární politiky.



Hyman navázal s tím, že tempo růstu peněžní nabídky již řadu měsíců klesá. Předtím ale dosahovalo vysokých hodnot kvůli nízkým sazbám, kvantitativnímu uvolňování a podpoře, kterou domácnostem poskytovala vláda. Nyní podle ekonoma roste peněžní nabídka asi o 5 % a klíčové bude, jak se na straně nominálního produktu toto číslo rozdělí. Tedy zda spíše směrem k reálnému růstu, či směrem k inflaci.



Zdroj: Bloomberg