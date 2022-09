IEA: Prodej elektromobilů letos vystoupí na rekord, zvýší se jejich tržní podíl

Prodej elektromobilů v letošním roce vystoupí na rekord a jejich podíl na celkovém počtu prodaných aut se zvýší na 13 procent. Ve své zprávě to dnes předpověděla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Loni se prodej elektromobilů téměř zdvojnásobil a představoval skoro devět procent celkového trhu s automobily.



Loni se celosvětově prodalo 6,6 milionu elektromobilů. V prvním čtvrtletí letošního roku pak jejich prodej vzrostl o 75 procent na dva miliony vozů.



IEA však upozornila, že elektromobily pořád nejsou globálním fenoménem. Prodej v rozvojových zemích a na mladých trzích je pomalý kvůli vyšším pořizovacím nákladům a nedostatečné dostupnosti nabíjecí infrastruktury.



Agentura také upozornila, že v řadě odvětví byly zaznamenány povzbudivé známky pokroku v plnění cíle, podle kterého by energetický sektor měl do roku 2050 vykázat nulové čisté emise. Je však třeba vyvinout větší úsilí, aby se to skutečně podařilo. Větší pozornost je podle agentury nutné věnovat mimo jiné rozvoji čistého a efektivního dálkového vytápění, postupnému ukončení výroby elektřiny z uhlí, odstranění spalování metanu, přechodu letectví a lodní dopravy na čistší paliva a čistší výrobě cementu, chemikálií a oceli.