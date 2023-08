Prodej aut v EU v červenci rostl dvanáctý měsíc v řadě, zvedl se o 15,2 procenta

Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii se v červenci meziročně zvýšil o 15,2 procenta na 851.156 vozů, růst vykázal už dvanáctý měsíc za sebou. Automobilový průmysl se zotavuje z problémů s dodavatelským řetězcem souvisejících s pandemií covidu-19. Prodej elektromobilů se minulý měsíc zvedl díky subvencím o téměř 61 procent. Prodej aut v České republice vzrostl o téměř 20 procent. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA).



Od ledna do července se počet registrací nových aut v EU zvýšil o 17,6 procenta na 6,3 milionu. Navzdory meziročnímu zlepšení byl prodej stále o 22 procent nižší ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, což ukazuje na pokračující potíže automobilového trhu v EU. Rok 2019 byl poslední nepoznamenaný pandemií.



Výrazný nárůst, a sice o 60,6 procenta, zaznamenaly v EU minulý měsíc registrace nových bateriových elektromobilů, činily 115.971 kusů. To představuje podíl na trhu 13,6 procenta, což je nárůst skoro o čtyři procentní body ve srovnání s červencem 2022.



Automobilka Škoda Auto, která je součástí skupiny , v červenci prodej v zemích EU meziročně zvýšila o 21,9 procenta na 48.636 vozů. Podíl této značky na unijním trhu se tak zvýšil na 5,7 procenta z 5,4 procenta před rokem, uvedla ACEA.



Největší evropská automobilka v červenci zvýšila prodeje o 17,9 procenta (na 233.184 aut), o 22,5 procenta (na 57.861 aut) a o 16,9 procenta (na 90.310 aut). Skupina Stellantis, která se potýká s problémy s logistikou a dodávkami automobilů v Evropě, však v červenci zaznamenala pokles prodeje o 6,1 procenta (na 144.227 aut).