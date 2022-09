Stratégové hází na evropských akciích ručník do ringu. Rally do konce roku nepřijde

Investoři se vzdávají šancí na rally na evropských akciích do konce letošní roku. Výhled na index Stoxx 600 klesl podle průměru 16 odhadů v průzkumu Bloomberg za poslední měsíc asi o 5 %. Stratégové nyní odhadují, že tento benchmark na konci roku skončí na 427 bodech, což značí jen velmi malý nárůst z aktuálních hodnot.



Zhoršující se vyhlídky stratégů přicházejí v těžké době, kdy se Evropa potýká s prudce rostoucí inflací, jestřábí centrální bankou, energetickou krizí a obavami z recese. Devět firem v srpnovém průzkumu snížilo své prognózy a na základě aktuálního průměru index směřuje k ročnímu poklesu o 13 %. To by byl spolu s rokem 2018 jeden z nejhorších let za více než dvě desetiletí.





„Udržitelnost jakékoli rally v současném prostředí zpochybňuje skutečnost, že sv dohledné době neočekává zlepšení ani politiky, ani fundamentu,“ uvedli stratégové pod vedením Emmanuela Cau. Tento měsíc snížili svůj cíl na Stoxx 600 na 390 bodů ze 465 bodů, čímž se dostali na stejnou úroveň, jako jejich konkurenti z a . Mezi další firmy, které od posledního průzkumu snížily své prognózy na Stoxx 600, patří Bayern LB, Deka Bank, NN Investment, Pictet Asset Management a UniCredit.



Stratégové z snížili svůj cíl minulý měsíc kvůli očekávané ekonomické kontrakci. „Očekáváme, že brzda slabšího růstu převáží nad posílením akciových násobků po klesajících reálných výnosech dluhopisů, protože centrální banky se zaměřují více na obavy o růst místo na obavy z inflace,“ uvedla tento týden Milla Savova z BofA. Podle kolegů z dosahuje evropský akciový trh v průměru dna, když akcie dosáhnou 9,5násobku forwardového poměru ceny akcie k zisku na akcii, což je 13 % pod současnou úrovní.

Podobně pesimisticky se staví i investoři. Podle zářijového průzkumu správců fondů je 42 % investorů na akciích eurozóny podvážených, což je nejnižší hodnota v historii. Mezitím si akcionáři během 31 po sobě jdoucích týdnech odlivu vybrali z evropských akciových fondů 81 miliard dolarů, což je nejdelší série odlivu od roku 2016.

Přesto ne každý má negativní názor. Stratégové Chase v čele s Mislavem Matejkou patří k těm, kteří jsou ohledně Evropy optimističtější. „Zisky by mohly fungovat lépe, než obvykle, a potenciální recese může být mělká,“ napsal Matejka v komentáři tento týden a jako na potenciální pozitiva poukázal na fiskální stimuly, potenciál nižších cen plynu a velký diskont na amerických akciích.





Zdroj: Bloomberg