Shepherdson: Zpochybněno může nakonec být i listopadové zvedání sazeb

Takzvaný dot plot, který shrnuje očekávání dalšího vývoje sazeb ze strany zástupců Fedu, nyní ukazuje, že do konce roku by sazby měly ještě vzrůst o 125 bazických bodů. Z trhu práce ale přicházejí signály určitého ochlazení a zlepšují se i inflační data. Pokud tomu tak bude nadále, Fed bude jen těžko přesvědčovat trhy, že je do konce roku skutečně nutné zvedat sazby popsaným způsobem. Pro Bloomberg to uvedl Ian Shepherdson z Pantheon Macroeconomics.



Americká centrální banka podle ekonoma jasně říká, že nejde jen o inflaci současnou, ale i o tu budoucí. A do ní výrazně promlouvá vývoj na trhu práce. Nyní přitom růst mezd dosahuje více než 5 % a Fed proto nezajímá jen samotná současná inflace, ale právě také růst mezd, který by mohl tlačit nahoru inflaci v budoucích letech.



Shepherdson k uvedenému ovšem dodal, že podle něj může dojít k posunu na obou rovinách již do konce tohoto roku. To znamená, že se mohou lepšit inflační data a zároveň může slábnout tempo růstu mezd. Pokud by tomu tak skutečně bylo, slábly by argumenty pro prosincové zvedání sazeb. A podle experta dokonce i ty, podle kterých Fed zvedne v listopadu sazby o dalších 75 bazických bodů.



Bloomberg připomněl, že podobně, jako nyní smýšlí o prosincovém vývoji, ekonom hovořil před třemi měsíci o zvyšování sazeb v září. Shepherdson k tomu dodal, že Fed byl donucen ke zvýšení sazeb v září o 75 bazických bodů předchozími „hroznými inflačními čísly“. Nyní ale podle ekonoma existuje slušná šance, že skutečně dochází k posunu. Mimo jiné na to ukazuje znatelný růst zásob v některých firmách a sektorech ekonomiky.



Pozorně sledovaným trhem jsou již nějaký čas ojeté vozy a Shepherdson připomněl, že jejich ceny od ledna klesly již o 13 %. „To, co se mělo stát do září, se nestalo, ale dochází k tomu snad nyní,“ míní ekonom. Dodal však, že prosinec je ještě vzdálený. Následující graf ukazuje predikce inflace od ekonomů . Podle nich bylo již dosaženo vrcholu v inflačních tlacích a inflace by měla do konce roku 2023 klesnout pod 3 %:







Zdroj: Bloomberg, Twitter