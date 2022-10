Nobelovu cenu za ekonomii získali Američané Bernanke, Diamond a Dybvig za výzkum bank a finančních krizí

Myslenka pouziti steroidu neni v zasade chybna, ma-li odvratit katastrofu. Sotva zacala mira inflace v USA stagnovat a utahovani teprve nesmele zapocalo, zacina se rozmahat nazor dalsiho kola steroidu? /// Léčí svět příčinu problému nebo aplikuje náplast na ránu s tím, že se rána sama zhojí tak že vyhnije anebo že se zhoubný nádor samovolně vstřebá aniž by byl chirurgicky odstraněn? /// Globalne inflace zacala v USA. (IMF potvrzuje vznik z titulu nabidkoveho soku disproporcemi v dodavatelskych retezcich nasledkem covidu.) Mezi 7-2020 a 7-2021 vzrostla PCE (personal consumption expenditures) v USA z 0,9% na 4,4% a v EU z 0,9% na 2,5%. Nasledujicich 12 mesicu do 7-2022 v USA z 4,4% na 6,4% (vrchol 7,0% v cervnu) a v EU z 2,5% na 9,8% (vrchol otaznik). /// Proč inflace v USA začala brzdit a v EU naopak zrychlila růst? Protože USD od 7-2021 po dnešek vůči hlavním obchodním partnerům průběžně posílil - proti CNY o 10%, proti EUR o 20%, proti JPY o 25%. Že toto samo o osobě nevysvětluje zanedbatelnou inflaci v Číně a Jap? Přesně tak, proto je vysvětlením i důkazem ZMĚNA dodavatelskeho retezce, kterou EU posledni rok aplikuje. Namísto obchodování v EUR, obchoduje komodity původem z Ruska nebo náhradou za USD. Jak jinak vysvětlit setrvale nizkou inflaci v Cine a Japonsku, kdyz obe tyto ekonomiky obchoduji s USA plusminus stejne objemy a navic maji obe ekonomiky vůči USA přebytek obchodní bilance (mohou si tedy do jiste miry dovolit devalvaci sve meny vuci usd). /// Svet G7 tento stav "nebolí vubec", Cinu to "zacina bolet". Nejvic to ale boli zbylych 150 zemi, kterym take oslabuje mena proti USD a soucasne vyssi uroky nektere STÁTY (nikoliv jen firmy) polozi. /// Pokud se ozyvaji hlasy na reformy nekterych globalnich instituci, snad by se reforma mohla tykat take REZERVNI MĚNY, mohl by vzniknout KOŠ rezervnich měn, beztak je aplikovany a vychazi z obvyklych/očekavanych vzajemnych obchodnich toků zboží. Jednotlive centr banky by pak měly sve limity kolik toho z vrtulniku mohou vyhazet - nebo víc ale vymenou za pokles podilu. (Trademark.autor). /// IMF svoje Outlooky cim dal vic sofistikuje do "beznemu spotrebiteli" cizi reci. A téměř vymizely dlouhodobe grafy v podobe "1 obrazek rekne vse". Aspon ze pan Soustruznik casto vyuziva grafy, byť nekdy jsou puvodnim autorem krivky relativizovany vyberem pocatku ci delky obdobi.

Mudr.c