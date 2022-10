Blížící se výsledková sezóna bude pro akcie brutální. Pod drobnohledem se ocitne zejména Apple

Investoři očekávají, že letošní výsledková sezóna bude pro akcie negativní. Více než 60 % ze 724 respondentů nejnovějšího průzkumu MLIV Pulse tvrdí, že letošní výsledková sezóna posune index S&P 500 níže. Přibližně polovina účastníků průzkumu také očekává, že ocenění akcií se ještě více sníží oproti průměru za posledních deset let. V hledáčku bude zejména , jakožto ukazatel globálních ekonomických podmínek.





Výsledky průzkumu podtrhují obavu Wall Street, že ani po letošním brutálním výprodeji akcie ještě nenacenily všechna rizika plynoucí z agresivního utahování měnové politiky, když inflace zůstává tvrdošíjně vysoko. A tyto vyhlídky se pravděpodobně v dohledné době nezlepší. Fed trvá na zvyšování sazeb, což pravděpodobně dopadne na růst ekonomiky i zisky firem. Páteční data ukázala, že americký trh práce zůstává silný, což zvyšuje šance na další prudké zvýšení sazeb Fedem v příštím měsíci.



„Výsledky za třetí čtvrtletí budou zklamáním vzhledem ke zjevným rizikům poklesu za čtvrté čtvrtletí oproti odhadům analytiků,“ řekl Peter Garnry, vedoucí akciové strategie u Saxo Bank. „Mezi klíčová rizika pro zisky firem za třetí čtvrtletí jsou krize životních nákladů, která dopadá na poptávku po spotřebních výrobcích,“ a vyšší mzdy, což negativně ovlivňuje zisky společností.



Výsledková sezóna v USA začíná tento týden výsledky velkých bank, včetně Chase a . Nicméně v příštích několika týdnech se bude 60 % účastníků průzkumu upínat na výsledky Applu. Tento výrobce iPhonů, který má na indexu S&P 500 největší váhu, poskytne vhled do řady klíčových témat, jako je spotřebitelská poptávka, dodavatelské řetězce, efekt prudce rostoucího dolaru a vyšší sazby. Své výsledky hospodaření bude hlásit 27. října. Druhou největší firmou v hledáčku je s 25 % zmínkami dotázaných , ale pozoruhodný počet hlasů získaly také a Walmart.





Výsledková sezóna začíná v době, kdy index S&P 500 za letošek klesl o 24 %, což je nejhorší výkon od velké finanční krize. Na tomto ponurém pozadí je téměř 40 % účastníků průzkumu nakloněno více investovat do hodnotových akcií, oproti 23 %, kteří jsou pro růstové akcie, u nichž jsou vyhlídky zisků při rostoucích úrokových sazbách zranitelné. 37 % dotázaných si však nevybralo ani jednu z těchto kategorií, což možná odráží názor kvantitativních stratégů , že akciové trhy jsou nyní „rozhodně defenzivní“ a že teprve začínají odrážet rizika recese. Americké akcie mají za sebou špatný rok, ale nejen ty - i další finanční aktiva od státních dluhopisů přes podnikové dluhopisy až po kryptoměny. Vyvážené portfolio 60/40 zahrnující akcie a dluhopisy letos ztratilo více než 20 %.



Respondenti průzkumu obav z inflace očekávají, že v letošní sezóně budou dominovat zmínky o inflaci a recesi. Pouze 11 % účastníků uvedlo, že očekávají, že generální ředitelé vysloví slovo „důvěra“, což podtrhuje ponuré pozadí. „Očekávám opatrnější a negativní výhledy na základě široké ekonomické slabosti a nejistoty a přísnější měnové politiky,“ řekl James Athey, investiční ředitel společnosti ABRDN.



Přibližně polovina respondentů průzkumu očekává, že se ocenění akcií v příštích několika měsících dále zhorší. Z toho jich asi 70 % očekává, že poměr ceny a zisku na akcii u indexu S&P 500 klesne na minimum z roku 2020, tj. 14x, zatímco čtvrtina očekává jeho pokles až na minimum z roku 2008, tj. 10x. Index se v současnosti obchoduje pod průměrem posledních 10 let na přibližně 16x forwardových zisků. A podobně ponurá očekává má i Wall Street. Stratégové očekávají na rok 2023 pokles globálních zisků o 5 %, což je v souladu s globálním ekonomickým růstem pod trendem spolu s vysokou inflací.



Index revizí zisků bank ukazuje spíše na snížení ratingu než na jeho navýšení pro USA, Evropu a svět, přičemž u USA se očekává nejhlubší snížení. Stratégové z očekávají 20% pokles evropských zisků na akcii do poloviny roku 2023. A Group říkají, že asijské bez Japonska mohou zaznamenat další snížení zisků při slabých makroekonomických a průmyslových datech.

I přes všechen pesimismus je tu prostor i pro pozitivní překvapení. Podle stratégů podvedením Emmanuela Cau výsledky pravděpodobně nebudou „katastrofou“ částečně kvůli stále vysokému nominálnímu růstu. Ale rovněž pochybují, že výhledy budou konstruktivní.



„Odhady zisků pro rok 2023 začaly klesat, a stále mají kam klesat. Revize odhadů jsou nezbytnou součástí pro vytvoření trvalého dna na akciových trzích,“ řekla Madison Faller, globální stratéžka z Private Bank.



Zdroj: Bloomberg