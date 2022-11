Trading na medvědím trhu je jako boj se sirénami. Vyhrává ten, kdo se vyhýbá sebedestrukčním sklonům

Trading je jednou z nejtěžších a nejnáročnějších disciplín, které může člověk dělat. Přitom otevřít si účet, poslat si tam peníze a pak začít klikat na nákup a prodej, je v dnešní digitální době opravdu velice snadné. Začínající investoři si ovšem velice často pletou jednoduchost při zadávání příkazů s jednoduchostí ziskového obchodování.

Během Covidu vyrostlo na trhu mnoho úspěšných investorů, kteří se jako zázrakem přes noc stali úspěšnými a ostřílenými experty. Po dvou velmi úspěšných letech však v tomto roce přišlo vystřízlivění a návrat na zem. Letošní vývoj na trhu přitiskl ke zdi i mnohé zkušené investory, kteří už zažili internetovou bublinu z přelomu tisíciletí nebo pád Lehman Brothers v roce 2008.

Letošní trh bych já osobně přirovnal k roku 2011, kdy v Evropě zuřila dluhová krize a Řecko a spolu s ním také euro se ocitlo na pokraji kolapsu. Index Stoxx 600 v tom roce ztratil 11 %, ale americký index S&P 500 za rok 2011 stagnoval. Z tohoto pohledu je situace mnohem složitější, protože současná inflační krize se promítá nejen do evropských, ale také do amerických akcií.

Mnohé možná překvapí, že evropský Stoxx 600 ztrácí od začátku roku pouze 14 %, zatímco americký S&P 500 odevzdává 20 %. To je ale dáno strukturou, kdy Stoxx 600 do značné míry tvoří stabilnější dividendové akcie, zatímco S&P 500 je mnohem závislejší na vývoji technologických firem, které zaznamenaly největší propady.

Zásadní podíl na tom má i měnový vývoj, když euro vůči dolaru letos ztratilo již 13 %. Takže kdybyste na začátku roku nakoupili za české koruny eura a ty zainvestovali do Stoxx 600 a americké dolary uložili do S&P 500, tak díky silnějšímu dolaru byste ve výsledku v českých korunách na tom byli lépe v amerických akciích, protože vyšší ztrátu u akcií by vám více než kompenzovalo posílení dolaru.



Vraťme se ale zpět k tradingu a k tomu, že mnoho traderů si v tomto roce prochází svým prvním medvědím trhem. Pro obchodování na medvědím trhu totiž platí úplně jiná pravidla než na klasickém býčím trhu, kde se akcie při nízké volatilitě poslušně pohybují směrem vzhůru. Vydělávání pro běžného akciového investora je na medvědím trhu opravdovým oříškem a mnoho profesionálních traderů a hedge fond manažerů si dává na takovém trhu raději pauzu.

Omezovací mechanismy mohou mít různé podoby – do svého systému si můžete například nastavit: přerušení obchodování v případě dosažení 5 % ztráty z celého portfolia během měsíce, přerušení obchodování v případě 5 ztrátových obchodů v řadě, úplné vypnutí svého systému v případě propadu hodnoty S&P 500 pod úroveň 200denního klouzavého průměru, přerušení obchodování v případě růstu VIX přes 20 a mnoho dalších.

Na medvědím trhu je ale investor neustále přitahován a lákán „levnými“ akciemi. Mnoho slavných investorů ve svých knihách často tuto situaci popisuje jako slavný souboj Odyssea se sirénami. Zatímco všichni námořníci kouzelnému zpěvu sirén podlehli a ztroskotali na útesech, Odysseus, vědom si této hrozby, se nechal přivázat ke stěžni a svým námořníkům přikázal, aby si zalili uši voskem tak, aby nic neslyšeli. Odysseus totiž chtěl slyšet jejich kouzelný zpěv, ale zároveň si uvědomoval, že by se jim určitě neubránil a nechal by se vlákat i s lodí na útesy. Přesně takový účel mají i seberegulační nástroje, které vás ochrání před sebedestrukčními sklony, které tradeři, ať už vědomě nebo nevědomě, pořád dokola dělají.



Jedním ze způsobů, jak se neustále zlepšovat a rozšiřovat si své znalosti a obzory je čtení knih od lidí, kteří v daném oboru prokazatelně uspěli. Samozřejmě existují i další možnosti, když můžete mít třeba svého mentora, který je sám úspěšným traderem, nebo využíváte jiné modernější vzdělávací kanály, jako jsou různé sociální sítě nebo podcasty atd.

Pokud se vám podaří přečíst desítky knih o investování, nebo se dokonce přehoupnete přes stovku, tak dříve nebo později přijdete na to, že vzorce úspěšných traderů se často opakují. De facto každý vám poradí, že na prvním místě je money management, pro který potřebujete ocelově pevnou psychiku, na které je třeba neustále usilovně pracovat, a až na druhém místě je váš samotný obchodní systém, neboli vaše znalosti trhu a schopnost vydělávat.

Nepříliš známý ale velice úspěšný trader Tom Hougaard ve své knize Best Loser Wins to popisuje naprosto výstižně. Hougaard vychází z příkladu, ve kterém jistý David Rodriguez analyzoval data u nejmenovaného FX obchodníka, kde 25 000 klientů během 15 měsíců provedlo neuvěřitelných 43 milionů obchodů. 62 % všech těchto obchodů skončilo v zisku, a tudíž 38 % obchodů skončilo ve ztrátě. Na první pohled by se mohlo zdát, že klienti tohoto brokera byli malí géniové, avšak vystřízlivění přichází v podobě doplňujících čísel, když průměrný zisk činil 43 pipů, zatímco průměrná ztráta činila 78 pipů. Pokud byste vzali modelových 100 obchodů, tak při této průměrné úspěšnosti byste byl po 100 obchodech 298 pipů ve ztrátě.

Možná si řeknete, že obchodování s akciemi funguje odlišně, ale garantuji vám, že ta čísla budou velice podobná. Proč? Protože takhle jednoduše funguje lidská psychika. Lidé mají tendenci zavírat ziskové pozice rychleji (ve strachu, že o zisk přijdou) než ty ztrátové (v naději, že se cena ještě vrátí).

Když se vrátím ke knize Toma Hougaarda, tak jeho poselství je de facto již shrnuto v názvu jeho knihy. Na trhu v dlouhém období nevyhrává ten, který má nejlepší nápady, dokáže udělat největší jednorázový zisk nebo má vysokou úspěšnost svých obchodů, nýbrž ten, který dokáže nejlépe prohrát. Jinými slovy vyhrává ten, který se nejlépe vyhýbá sebedestrukčním sklonům, jako je přikupování do ztrátových pozic, neschopnost obchodovat v emocionálně vyrovnaném stavu nebo posouvání či úplné rušení stop lossů.