Nejhorší rok pro evropské akcie od 2008. Vyhlídky Goldman Sachs a BofA jsou pochmurné

Zapomeňte na to, že Santa rally zachrání evropské akcie před útlumem, varují stratégové z Group a . Podle průměrného výhledu v průzkumu Bloomberg dosáhne index Stoxx Europe 600 do konce roku 406 bodů, což naznačuje za celý letošní rok pokles o 17 % a zároveň nejhorší výkon od globální finanční krize.



Goldman Sachs a BofA v posledních týdnech snížily svůj výhled pro evropské akcie. Vyhlídky na růst akcií na konci roku se vytrácí, když se investoři se obávají jak dopadu rostoucích výnosů na zisky, tak i politických turbulencí ve Velké Británii. Index Stoxx 600 se minulý měsíc propadl do medvědího trhu během obav, že prudce rostoucí inflace a agresivní zpřísňování politiky centrálních bank vyvolá globální recesi.



„Pro skutečný medvědí trh bude v blízké budoucnosti zapotřebí přívětivějšího momenta na mixu růstu/inflace/politiky nebo kapitulace investorů,“ napsali minulý týden stratégové Goldmanů spolu s Cecilií Mariotti. Jejich prognóza na konec roku ve výši 360 bodů je v průzkumu Bloombergu nejvíce medvědí a naznačuje přibližně 10% pokles od úterního závěru.





Ještě v březnu stratégové v průměru očekávali, že Stoxx 600 uzavře rok zhruba na stejné úrovni jako na konci roku 2021. Místo toho ale zatím klesl asi o 20 % tažený prudce rostoucí inflací, jestřábími centrálními bankami, následky války na Ukrajině a energetickou krizí.



Ani Stephane Ekolo z TFS Derivatives, jehož březnová prognóza se nejvíce přiblížila rozsahu současných poklesů, neočekává v dohledné době žádný oddech. „Vyhlídky pro evropský trh budou na konci roku, a s největší pravděpodobností i v roce příštím, katastrofální,“ domnívá se Ekolo. "Makro brzdy se ani zdaleka nezmenšují, do toho se neustále vkrádá geopolitické napětí a vzhledem k přetrvávající silné inflaci očekávám destrukci poptávky, která se do určité míry projeví v této i v příští sezóně."





Evropské akcie minulý měsíc dosáhly nejnižší úrovně od listopadu 2020, než došlo k nesmělému odrazu, který již opět ztrácí dech. Mnoho účastníků trhu tvrdí, že technické pozice mohou vynést určité zisky, ale že fundament zůstává bezútěšný. Dokonce ani dobrý začátek výsledkové sezóny nepodnítil dostatek optimismu, aby pozdvihl celkový trh. A stratégové BofA varují, že výhled pro zisky se může zhoršit.



„Ani po prudkém letošním výprodeji akcie ještě nenacenily na další ztrátu momenta růstu, který očekáváme v následujících měsících,“ řekla stratéžka BofA Milla Savova, podle níž Stoxx 600 zavře na 380 bodech, poblíž minima z minulého měsíce.





Savova očekává, že zisky během příštího roku poklesnou o 20 % a že je dolů budou tlačit marže a zpomalující ekonomický růst. „Myslíme si, že současná odolnost evropských zisků se ukáže být neudržitelná,“ uzavírá.

Zdroj: Bloomberg