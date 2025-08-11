Eigen z JPMorgan: Investoři se nyní opravdu nebojí

Bill Eigen z Asset Management je nyní podle svých slov velkým fanouškem rizikovějších aktiv. Vládní dluhopisy totiž mohou dále čelit tlaku přicházejícímu kvůli inflaci a souvisejícím faktorům, jako jsou vysoké rozpočtové deficity (viz první část rozhovoru). V té druhé mimo jiné hovořil o tom, proč nyní cítí občasné závany roku 2007.
Investor zmínil rok 2007 proto, že i nyní podle něj dochází ke znatelné snaze přesouvat na trzích neobchodovaná aktiva na trhy. Může to být například prostřednictvím různých ETF a někdy se tato snaha může podobat dění před rokem 2008. Tehdy byly zase ve velkém tvořeny různé hypotéční deriváty. „Nemám nic proti neobchodovaným půjčkám, ale říkám, že nyní existuje velký tlak brát nelikvidní aktiva a snažit se z nich dělat likvidní. S tím je třeba být velmi opatrný,“ dodal expert.
Eigen jako známku velkého zájmu o riziková aktiva zmínil i chování tzv. meme akcií. To podle něj ukazuje, že „investoři se dnes opravdu nebojí“. Je to mimo jiné další známka, že sazby centrální banky nemusí být zase tak restriktivní a jejich snižování není tak třeba, jak se někteří domnívají. „Tohle se neděje v prostředí restriktivních sazeb,“ míní investor. K akciím ještě dodal, že „zisky jsou na tom dobře“.
Podle Eigena jsou častým argumentem pro snižování sazeb vysoké dluhy a nutnost snížit úrokové náklady. „Když ale na sebe nějaká z mých společností vezme příliš mnoho dluhů, půjdu za bankou s tím, že chci, aby mi snížila sazby? Tato logika nedává smysl.“ Nicméně investor se domnívá, že současné trendy nahrávající rizikovým aktivům ještě nějaký čas přetrvají. Platí ale, že „čím výš se dostaneme, o to slabší katalyzátor je pak třeba na spuštění korekce.“
Hostem na CNBC byl i Ed Yardeni z Yardeni Research, podle kterého nyní trhy věří, že nadohled není žádná recese. Věří, že ekonomika je odolná, a i když může přijít zpomalení, nezvrhne se v recesi. Právě ta přitom obvykle spouští medvědí trh. Odolnost hospodářství mimo jiné zvedá to, že investice firem už nejsou tak citlivé na sazby. Spotřebu pak zase podporuje generace Baby Boom, která doposud nahromadila velké bohatství, dostává se do penzijního věku a mění svou spotřebu.
Cla mohou v následujících měsících zvednout inflaci a Yardeni míní, že současná vláda se nyní už v podstatě na denní bázi snaží omezit nezávislost centrální banky. K tomu se ekonom staví negativně a poukázal na negativní reakci trhů ve chvíli, kdy se hovořilo o tom, že Trump nějakým způsobem odvolá Powella z čela Fedu.
Zdroj: CNBC