Kupovat vše, co souvisí s Čínou? Ne tak docela...

David Tepper a Michael Burry nyní přehodnocují své pozice v Číně. Tepper snížil svou expozici na Alibabu, zatímco Burry přidal ochranné medvědí opce. Co stojí za jejich kroky a co to věstí pro budoucnost čínských akcií?

David Tepper, miliardář a finanční manažer, který v září vyzýval k nákupu „všeho“, co souvisí s čínskými akciemi, ve třetím čtvrtletí snížil svou expozici na společnost Alibaba a fond iShares China Large-Cap. Jeho celkový holding v Číně nicméně vzrostl na 38 % jeho vykazovaného akciového portfolia z 26 % za tři měsíce do června.



Michael Burry, manažer hedgeových fondů známý svou sázkou na americký trh s bydlením v roce 2008, zvýšil svou expozici na čínské akcie včetně Alibaby, ale také přidal nové medvědí opce, které by poskytly ochranu proti poklesu, podle čtvrtečního regulatorního prohlášení 13F.



Zatímco pozice naznačují, že Tepper a Burry sice zůstávají na čínské akcie býčí, naznačují také ochotu uzamknout zisky (nebo omezit potenciální ztráty) v některých částech trhu. Po nárůstu o 35 % během 10 zběsilých obchodních seancí koncem září a začátkem října se čínský index CSI 300 drží z velké části v rámci pásma. Nadšení investorů z vyhlídek na větší vládní podporu se vytratilo po zklamání z rozsahu fiskálních stimulů.



Čínské akcie také tíží obavy z prohlubujících se rozporů mezi Pekingem a Washingtonem ve druhém předsednictví Donalda Trumpa. Trump pohrozil 60% clem na čínské zboží a na klíčové pozice ve své nové administrativě nominoval lidi, včetně senátora Marca Rubia, kteří jsou známí svými kritickými názory na tuto asijskou supervelmoc.



„Úpravy v portfoliích Teppera a Burryho naznačují selektivnější přístup k investování do čínských akcií,“ řekl Andy Wong, investiční a ESG ředitel pro Asii a Tichomoří ve společnosti Solomons Group. „Strategie ‚kupovat vše‘ již nemusí být životaschopná, v budoucnu může být důležitější jejich zaměření na konkrétní společnosti, u kterých je větší šance, že je nakoupí na minimu.“



Tepperův Appaloosa Management ve třetím čtvrtletí snížil svůj podíl ve společnosti Alibaba o 5 %. Tento čínský e-shop však zůstává největším holdingem hedgeového fondu, který představuje 16 % z jeho akciového portfolia v hodnotě 6,7 miliardy dolarů. Ve stejné době Tepper více než zdvojnásobil svůj podíl v PDD Holdings a zvýšil pozice v JD.com a KE Holdings.



Mezitím Scion Asset Management, Burryho investiční firma, posílila své pozice na Alibabě o téměř 30 % během tří měsíců do září. Nakoupila také prodejní opce v nominální hodnotě odpovídající 84 % její investice do čínského technologického giganta. Burryho firma také použila stejnou taktiku pro dvě další čínské investice, a JD.com, na znamení opatrnosti vůči svým čínským podílům.



Zatímco valuace čínských akcií zůstávají nízké, investoři jsou po ohromující výsledkové sezóně stále selektivnější. Technologické akcie kotované v Hongkongu, částečně poháněné obavami o finanční výsledky, ve čtvrtek prodloužily svůj propad z říjnového maxima na zhruba 20 %.





Zdroj: Bloomberg