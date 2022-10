Jízda na tržní dno zářím ještě neskončila, vyplývá z ukazatelů

Obávaný měsíc září je konečně za námi a již odstartovalo historicky nejsilnější čtvrtletí pro akciový trh. Nicméně investoři do akcií, kteří se těší na chvilku oddechu, by se však měli připravit na to, že se výprodeje na trhu ještě mnohem zhorší, než se akcie začnou opět zotavovat.



Index S&P 500 letos odepsal téměř jednu čtvrtinu své hodnoty a v současnosti se obchoduje na úrovních, kterých se naposledy dotkl koncem roku 2020. Navzdory tvrdému propadu ale tento index ani nezakotvil na přeprodaném území, ani neblikají kontrolky signalizující panické výprodeje či kapitulaci, které obvykle znamenají dno. Index volatility Chicago Board Options Exchange (VIX), takzvaný ukazatel strachu na trhu, sice narostl, ale zdaleka nedosahuje extrémních úrovní, kterých dosahoval v předchozích obdobích tržních kolapsů.





„Chceme, aby VIX po několik dalších dní uzavíral minimálně nad 30 body, než budeme moci uvěřit, že tu je obchodovatelné minimum,“ napsal v pátečním komentáři Nicholas Colas, spoluzakladatel DataTrek Research. Index zavřel nad 30 body šest dní v řadě. "Podle letošních dat se kouzelné číslo blíží 10 bodům, což znamená, že velké americké společnosti musí jít ještě níž, aby se dostaly na dno."

Optimismus je v současnosti celkově vzácný. Minulý týden stratégové varovali, že NYSE Composite Index, označovaný za „nejlepší barometr Wall Street“, se hroutí a že by akumulované ztráty mohly přinutit fondy prodávat více aktiv ve snaze získat více hotovosti, což by výprodeje ještě urychlilo.



Hlavní technický analytik BTIG Jonathan Krinsky řekl, že index S&P 500 by mohl „před trvalejším minimem v říjnu“ dále klesat až k úrovni 3 400 bodů. Mezitím se úvěrové spready dále rozšiřují. A přestože americký dolar a 10leté výnosy dosáhly potenciálních maxim, Krinsky se domnívá, že je stále „příliš brzy na to, abychom to označili za ‚vrchol‘“.



Zdroj: Bloomberg