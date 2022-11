Rozbřesk: Inverze americké výnosové křivky se stále prohlubuje

Vývoj úrokových sazeb je v letošním roce vše, jen ne nudný. Dvouleté úrokové sazby v USA vzrostly z 0,70 % na počátku letošního roku na nejvyšší hodnotu 4,80 % před několika dny. Desetileté eurové swapové sazby začínaly na úrovni blízké 0,3 % a dosáhly vrcholu 3,40 %. Po překvapivě nižší americké inflaci minulý týden však přece jen vidíme korekci a jak desetileté americké, tak i evropské sazby klesají. V důsledku toho inverze americké výnosové křivky (rozdíl mezi desetiletými a dvouletými výnosy) dosahuje více než 60 bazických bodů v neprospěch prvně jmenovaného.

Takto inverzní výnosová křivka byla v USA naposledy na začátku osmdesátých let minulého století. Trh si je zřejmě velmi jistý, že nás čeká prudké zpomalení růstu, které (bude muset) přimět centrální banky k ústupu, a to pravděpodobně někdy v druhé polovině roku 2023.



Argument zní, že centrální banky si nemohou dovolit prudce zpomalit růst, natož vyvolat recesi jen proto, aby omezily inflaci. Řada centrálních bankéřů (Reserve Bank of Australia, Bank of Canada, ...) již přeřadila na nižší rychlostní stupeň. O podobném "zpomalení" (na 50 bps) uvažuje i Fed, a dokonce i ECB.



Otázkou ale zůstává, zda je mírně nižší inflace v USA předzvěstí skutečného obratu trendu. Ještě důležitější pak je, zda se inflace také relativně rychle a trvale vrátí k dvouprocentnímu cíli. Připomeňme, že to, že centrální banky mohou v příštím roce opět upřednostnit růst před inflací, si trhy myslely i na začátku srpna. Vzhledem k tomu, že očekávání úrokových sazeb na vrcholu Fedu a ECB jsou opět pod úrovní 5,0 %, resp. 3,0 %, bude pravděpodobně ještě nějakou dobu trvat, než se dočkáme kladné reálné úrokové sazby potřebné ke skutečnému potlačení inflace. Vzhledem k tomu zůstává pravděpodobnost dalšího skoku úrokových sazeb vysoká. To konec konců podtrhly i včerejší komentáře Bullarda z Fedu v St. Louis.



Výrobní inflace za říjen dopadla ve středu v podstatě tak, jak trhy očekávaly, a na koruně se tak žádná větší akce neodehrála. Prim hraje i nadále úleva na trzích, kterou přinesla hlavně nižší inflace v USA.Dnešek je bez významnějších událostí, které tak přijdou až příští týden. Hned v pondělí to bude německá výrobní inflace a ve středu pak indikátory PMI v průmyslu za listopad (relevantní opět bude zejména Německo).Poté, co se zejména pod dojmem nečekaně nižší americké inflace eurodolar opět vyhoupl nad paritu, nad ní i nadále zůstává. Včerejší komentáře Bullarda z Fedu v St. Louis připomněly, že by příští rok rád viděl úrokové sazby ještě o poznání výše, než kde se v současnosti nacházejí (vrcholit by podle něho měly minimálně na 5 - 5,25 %). Na příštím zasedání (14.12.) trhy očekávají posun o 50 bps na 4,25 - 4,50 %.Dolar včera sílil významněji i proti britské libře. Ministr financí Hunt zároveň včera nastínil plán vybrat více daní a snížit výdaje britského rozpočtu. Získat si zpět důvěru na trzích je prvořadým úkolem nové britské vlády a právě plán na ozdravení rozpočtu (v objemu 55 miliard liber) by k tomu měl dopomoci.Dnes se zásadní události nečekají, zajímavější bude až příští týden. Konkrétně ve středu budou zveřejněny výsledky podnikatelské nálady v EMU (PMI) a USA (ISM). ISM bude sledovaný i ve světle včerejšího zklamání v podobě indexu Philly Fedu (taktéž za listopad), který se dostal nejníže od pandemie. Negativní překvapení šlo zejména na vrub zejména zaměstnanosti.