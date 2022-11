Fed již "učinil dost", domnívá se Paul Krugman. Sazby na 5 % jsou nepravděpodobné

Paul Krugman, který nyní působí na City University of New York, hovořil na Bloombergu o svém pohledu na monetární politiku a americké hospodářství. Předem avizoval, že jeho názory nejsou relevantní, protože Fed se jimi nebude řídit. A pak řekl, že podle něj již americká centrální banka pravděpodobně „učinila dost“. Tedy že ve snaze snížit inflační tlaky již zvedla sazby na dostatečně vysokou úroveň.



Fed by si tedy podle ekonoma měl nyní „dát pauzu“. K tomu ovšem Krugman dodal, že tento krok by v praxi znamenal výrazné uvolnění finančních podmínek, protože trhy by tímto postupem byly překvapeny. Ceny a výnosy na trzích by se tak pohnuly směrem dolů, protože nyní jsou nastaveny na další zvyšování sazeb a monetární utahování.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">



Krugman míní, že ve výsledku si tedy Fed pauzu ještě nedá, ale nakonec „učiní mnohem méně, než se lidé nyní domnívají. Na jednu stranu totiž jeho vedení ví, že musí obnovit pošramocenou důvěru, protože Fed podcenil sílu inflačních tlaků. To znamená, že americká centrální banka „půjde pravděpodobně trochu dál, než by měla.“ Pokud ale přijdou další dobrá čísla týkající se inflace, podle ekonoma to ve vedení Fedu povede k hlubokým úvahám o tom, zda to se zvedáním sazeb nepřehnal.



Krugman připomněl, že monetární politika funguje se znatelným zpožděním a že předchozí zvedání sazeb se tedy ještě nemuselo plně projevit. K tomu se stav ekonomiky projevuje na inflaci s dalším zpožděním. Americké hospodářství je nyní zřejmě stále silné, ale podle Krugmana se ještě plný efekt dosavadního zvedání sazeb teprve projeví. Pokud by pak sazby měly dosáhnout na úroveň 5 %, „není to šílené, ale s ohledem na to, co vidíme, to není pravděpodobné,“ uzavřel ekonom.



Rozdílný názor na další vývoj monetární politiky v USA má například Larry Summers. Ten s Krugmanem nesouhlasil již v době, kdy se diskutovalo o tom, zda fiskální stimulace v USA nebude příliš velká a nepřinese zvýšení inflace. Nyní Summers tvrdí, že Fed by měl dále zvyšovat sazby a nepřestat příliš brzy.



Zdroj: Bloomberg